Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankalarda yeni dönem resmen başladı

Resmî Gazete’nin 23 Eylül 2026 tarihli sayısında yayımlanan iki yeni MASAK tebliğiyle, suç gelirlerinin aklanması, terörizm ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında kritik adımlar atıldı. Yapılan düzenlemeler hem uluslararası yaptırım takibini hızlandırdı hem de finansal kurumlardaki parasal eşik değerlerini güncelledi.

YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ İŞLEMLERE ANINDA MÜDAHALE

Yeni düzenlemeyle birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi, kurum ve organizasyonlara ilişkin bilgiler, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletildiği anda doğrudan MASAK’ın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Bankalar ve finans kuruluşları, yaptırım listesinde yer alan isimlerin gerçekleştirmek istediği tüm işlemleri gecikmeksizin MASAK'a bildirmekle ve işlemlerin ertelenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak.

İŞLEM VE BİLDİRİM LİMİTLERİ İKİ KATINA ÇIKARILDI

MASAK’ın yayımladığı diğer tebliğle, finansal işlemlerde uygulanan parasal bildirim ve işlem eşik sınırlarında ciddi artışlara gidildi:

10 Bin TL'lik Sınır: 20 bin TL'ye yükseltildi.

20 bin TL'ye yükseltildi. 25 Bin TL'lik Sınır: 50 bin TL'ye çıkarıldı.

50 bin TL'ye çıkarıldı. 2 Bin 750 TL'lik Sınırlar: Kapsamına göre 5 bin 500 TL ve 6 bin 500 TL olarak güncellendi.

Kapsamına göre 5 bin 500 TL ve 6 bin 500 TL olarak güncellendi. 1.000 TL'lik Sınır: 2 bin 500 TL seviyesine çekildi.

Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte eş zamanlı olarak yürürlüğe giren düzenlemeler, bankacılık ve finans sektöründe bugünden itibaren geçerli olmaya başladı.