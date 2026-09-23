Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankalarda yeni dönem resmen başladı

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İstanbul
Resmî Gazete’nin 23 Eylül 2026 tarihli sayısında yayımlanan iki yeni MASAK tebliğiyle, suç gelirlerinin aklanması, terörizm ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında kritik adımlar atıldı. Yapılan düzenlemeler hem uluslararası yaptırım takibini hızlandırdı hem de finansal kurumlardaki parasal eşik değerlerini güncelledi.
Yeni düzenlemeyle birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi, kurum ve organizasyonlara ilişkin bilgiler, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletildiği anda doğrudan MASAK’ın resmi internet sitesinde yayımlanacak.
Bankalar ve finans kuruluşları, yaptırım listesinde yer alan isimlerin gerçekleştirmek istediği tüm işlemleri gecikmeksizin MASAK'a bildirmekle ve işlemlerin ertelenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak.
MASAK’ın yayımladığı diğer tebliğle, finansal işlemlerde uygulanan parasal bildirim ve işlem eşik sınırlarında ciddi artışlara gidildi:
Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte eş zamanlı olarak yürürlüğe giren düzenlemeler, bankacılık ve finans sektöründe bugünden itibaren geçerli olmaya başladı.