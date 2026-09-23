Yeşilçam'ın usta sanatçıları arasında yer alan Kadir İnanır'ın vasiyeti nedeniyle devam eden miras davasının ardından yeğeni Fırat İnanır merak konusu oldu. Vefatıyla tüm Türkiye'yi derin bir hüzne boğan usta oyuncunun geride bıraktığı mirasının ardından akrabaları ve özellikle yeğenleri kamuoyunda araştırılmaya başlanmıştı. Son olarak miras açıklamalarıyla adından söz ettiren Fırat İnanır'ın özel hayatı merak edildi. Kadir İnanır'ın ağabeyinin çocuğu Fırat İnanır'ın kim olduğu arama motorlarında taratılmaya başlandı. Peki, Kadir İnanır'ın yeğeni Fırat İnanır kimdir? Fırat İnanır kaç yaşında? Fırat İnanır mesleği ne? Fırat İnanır hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Fırat İnanır'a dair bilinmeyenler...

KADİR İNANIR'IN YEĞENİ FIRAT İNANIR KİMDİR?

Fırat İnanır, Kadir İnanır'ın yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır'ın oğludur. Gözlerden uzak ve mütevazı hayat tarzıyla taktir toplayan İnanır'ın özel hayatı hakkında kamuoyunda herhangi bir bilgi yer almıyor.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğeni olarak tanınan Fırat İnanır, şimdilerde açıklamalarıyla magazin gündeminde büyük ses getiriyor. Fırat İnanır, amcası Kadir İnanır'ın, 26 Haziran 2026 tarihinde zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti nedeniyle devam eden miras davası sürecinde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor.

Özel hayatını magazin gündeminden ve sosyal medyadan uzakta devam ettiren Fırat İnanır, amcası Kadir İnanır'ın vasiyeti nedeniyle devam eden miras davasıyla ilgili tutumuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Oldukça geniş ve kalabalık bir aileye sahip olduğu bilinen Fırat İnanır, 14 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Reşit İnanır'ın oğlu olarak biliniyor.

FIRAT İNANIR KAÇ YAŞINDA?

Kadir İnanır'ın öz yeğeni olan Fırat İnanır'ın doğum tarihi ve yaşına ilişkin kamuoyunda doğruluğu kanıtlanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Kaç yaşında olduğu hakkında net bir bilgi bulunmayan İnanır'ın aslen Trabzon, Sürmeneli olduğu biliniyor.

Amcası Kadir İnanır'ın miras kavgalarından ve gündemden tamamen uzakta duran Fırat İnanır, şimdilerde usta oyuncunun vasiyeti hakkında yaptığı dikkat çeken açıklamalarla adını geniş kitlelere duyuruyor.

Fırat İnanır, amcasının kararına saygı duyduğunu belirterek “Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter” ifadelerine yer verdi. Amcası Kadir İnanır'ın ne mirasında ne de vasiyetinde gözü olmayan Fırat İnanır, kendi işinin başında tartışmalardan uzak bir hayat sürüyor. Fırat İnanır'ın amcası Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tutumu ise kamuoyu tarafından taktir topluyor.

FIRAT İNANIR'IN MESLEĞİ NEDİR?

Son zamanlarda magazin gündeminde adını geniş kitlelere duyuran Fırat İnanır, Kadir İnanır'ın yeğeni olarak tanınıyor. Özellikle yaptığı açıklamalarla alkış toplayan Fırat İnanır, uzun yıllardır inşaat ve proje işlerinde kendi emeğiyle helal kazancının peşinde koşuyor.

Zorlu çalışma şartlarına rağmen kendi çabasıyla geçimini sağlayan Fırat İnanır, sergilediği bu örnek duruşla ve alın teriyle gerçekleştirdiği işleriyle çevresindekilerin takdirini kazanıyor. İnşaat projeleriyle yaptığı işlerle adından söz ettiren Fırat İnanır, hayatına medyadan ve magazin gündeminden uzak bir şekilde devam ediyor.