Avrupa jet yakıtı bulmakta zorlanıyor: Kriz iyice derinleşti, ithalat uzak ülkelere kaydı

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İstanbul
Orta Doğu'dan gelen jet yakıtı tedarikinin İran savaşının ardından yarı yarıya azalması Avrupa'yı yeni kaynaklara yöneltti. Güney Kore'den yapılan sevkiyatlar eylül ayında dört yılın en yüksek seviyesine çıkarken, Energy Aspects Avrupa'nın 4. çeyrekte günlük 510 bin varillik açık vermesini bekliyor.
Avrupa'nın jet yakıtı tedarikinde yaşadığı sıkıntı yılın son çeyreğinde de devam edecek. İran savaşının ardından Orta Doğu'dan gelen arzın sekteye uğraması, Avrupa'da jet yakıtı ithalatının neredeyse yarısının kesilmesine neden oldu.
Avrupa, oluşan açığı kapatmak için Nijerya, ABD ve Kanada gibi ülkelere yönelirken, son olarak Güney Kore önemli kaynaklardan biri haline geldi. Analistler ve deniz taşımacılığı verilerine göre Güney Kore'nin Avrupa'ya yönelik jet yakıtı ihracatı eylül ayında son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşmaya hazırlanıyor.
Energy Aspects tarafından yapılan tahminler ise Avrupa'nın yılın dördüncü çeyreğinde günlük 510 bin varillik jet yakıtı açığıyla karşılaşacağını gösteriyor. Aynı dönemde ABD için günlük 18 bin varil, Asya-Pasifik bölgesi için günlük 419 bin varil arz fazlası öngörülüyor. Üçüncü çeyrekte de benzer bir tablo hakim.
Emtia istihbarat şirketi Kpler'ın verilerine göre Avrupa'nın Güney Kore'den yaptığı jet yakıtı ithalatı eylül ayında şu ana kadar günlük 129 bin varile ulaştı. Ekim 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. LSEG verileri de benzer hacimlere işaret ediyor.
Sparta Commodities Emtia Birimi Başkanı James Noel-Beswick, Avrupa'nın jet yakıtındaki arz açığının devam etmesinin beklendiğini ve kıtanın ithalata yönelmeyi sürdüreceğini belirtti.
Jet yakıtı, dizel ve gaz yağını da kapsayan orta distilat ürünleri arasında yer alıyor. Avrupa'daki dizel fiyatları hafta içinde rekor seviyeye çıkarken Asya'daki dizel piyasalarından daha güçlü bir görünüm sergiledi.
Noel-Beswick'e göre Asya ve Avrupa'daki gösterge fiyatlar arasındaki farkın açılması, yakıtın Avrupa'ya ihraç edilmesini daha kârlı hale getiriyor.
Güney Kore'den artan sevkiyatlar Avrupa'daki düşük stoklarla aynı döneme denk geldi. Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) petrol rafinasyonu ve depolama merkezindeki bağımsız stoklar, 10 Eylül haftasında son yedi yılın en düşük seviyesine geriledi.
Asya, Avrupa için ihtiyaç durumunda devreye giren önemli jet yakıtı tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor. Yatırımcılar ve tüccarlar, iki bölge arasındaki göreceli fiyatların oluşturduğu arbitrajı kârlı gördüklerinde Asya'dan Avrupa'ya sevkiyat gerçekleştiriyor.
Kpler verilerine göre geçen yıl Asya'dan yapılan aylık ortalama ihracat 1,5 milyon varil seviyesindeydi.
Güney Kore'nin jet yakıtı üretimi ise Temmuz ayında yaklaşık 13,89 milyon varille son yedi yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ülkenin jet yakıtı ihracatı da aynı dönemde son 3,5 yılın zirvesine ulaştı.