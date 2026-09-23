Avrupa jet yakıtı bulmakta zorlanıyor: Kriz iyice derinleşti, ithalat uzak ülkelere kaydı

Energy Aspects tarafından yapılan tahminler ise Avrupa'nın yılın dördüncü çeyreğinde günlük 510 bin varillik jet yakıtı açığıyla karşılaşacağını gösteriyor. Aynı dönemde ABD için günlük 18 bin varil, Asya-Pasifik bölgesi için günlük 419 bin varil arz fazlası öngörülüyor. Üçüncü çeyrekte de benzer bir tablo hakim.