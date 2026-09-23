15 tatil ne zaman? 2026-2027 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne kadar sürecek, uzatılacak mı?

Okulların açılmasıyla birlikte veli ve öğrencilerin gözleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 15 tatilin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl ara tatillerin kaldırılması konusu gündeme gelince bu yıl veli ve öğrenciler 15 tatilin uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Daha önceleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan bir açıklamada ara tatillerin Ramazan ve Kurban bayramlarıyla birleştirilebileceğini ancak birleşmediği yıllarda ara tatillerin kaldırılabileceğini açıklamıştı. Ancak henüz ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili somut bir adım atılmadı. Bu açıklamanın üzerine sömestr tatilinin uzayıp uzamayacağı merak konusu oldu. Peki 2026-2027 yarıyıl tatili n zaman? 15 tatil uzatılacak mı? İşte merak edilenler...



2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenci ve velilerin merakla beklediği yarıyıl tatili bu eğitim öğretim yılında 25 Ocak 2027'de başlayacak ve 5 Şubat 2027'de sona erecek. Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte toplamda 16 gün sürecek olan yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak.

Geçtiğimiz dönemde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan ara tatillerin kaldırılması konusunda henüz somut bir adım atılmadı. Bu nedenle yarıyıl tatilinde herhangi bir uzama veya kısalma durumu mevcut değil. Bu yıl da ara tatiller her zamanki gibi uygulanmaya devam edecek.

2026-2027 OKULLARDA ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Bu eğitim öğretim yılında ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili henüz yapılmış bir çalışma yok. 2019'da uygulanmaya başlanan ara tatiller bu yıl da uygulanmaya devam edecek. Ara tatiller kasım ve mart aylarında birer haftalık eğitim molası şeklinde uygulanacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihlerinde uygulanacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte ara tatiller 9'ar gün sürecek.



2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

2026-2027 Milli Eğitim Bakanlığı'nın tatil takvimi ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönemin başlaması: 8 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027