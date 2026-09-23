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Eğitim
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:04

15 tatil ne zaman? 2026-2027 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne kadar sürecek, uzatılacak mı?

Milyonlarca öğrenci ve veli 15 tatilin ne zaman olduğunu merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 çalışma takvimini açıkladı ve bu eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili ve ara tatillerin tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli yarıyıl tatili için geri sayıma başladı. Ders yılına tatlı bir ara verecek olan öğrenciler ve veliler yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını merak ediyor. Peki 15 tatil ne zaman? 2026-2027 yarıyıl tatili ne zaman? İşte ayrıntılar...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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15 tatil ne zaman? 2026-2027 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne kadar sürecek, uzatılacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:04

Okulların açılmasıyla birlikte veli ve öğrencilerin gözleri 'nın çalışma takvimine çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 15 tatilin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl ara tatillerin kaldırılması konusu gündeme gelince bu yıl veli ve öğrenciler 15 tatilin uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Daha önceleri Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan bir açıklamada ara tatillerin Ramazan ve Kurban bayramlarıyla birleştirilebileceğini ancak birleşmediği yıllarda ara tatillerin kaldırılabileceğini açıklamıştı. Ancak henüz ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili somut bir adım atılmadı. Bu açıklamanın üzerine sömestr tatilinin uzayıp uzamayacağı merak konusu oldu. Peki 2026-2027 yarıyıl tatili n zaman? 15 tatil uzatılacak mı? İşte merak edilenler...

15 tatil ne zaman? 2026-2027 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne kadar sürecek, uzatılacak mı?


2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenci ve velilerin merakla beklediği yarıyıl tatili bu eğitim öğretim yılında 25 Ocak 2027'de başlayacak ve 5 Şubat 2027'de sona erecek. Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte toplamda 16 gün sürecek olan yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak. 
Geçtiğimiz dönemde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan ara tatillerin kaldırılması konusunda henüz somut bir adım atılmadı. Bu nedenle yarıyıl tatilinde herhangi bir uzama veya kısalma durumu mevcut değil. Bu yıl da ara tatiller her zamanki gibi uygulanmaya devam edecek.

15 tatil ne zaman? 2026-2027 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne kadar sürecek, uzatılacak mı?

2026-2027 OKULLARDA ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Bu eğitim öğretim yılında ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili henüz yapılmış bir çalışma yok. 2019'da uygulanmaya başlanan ara tatiller bu yıl da uygulanmaya devam edecek. Ara tatiller kasım ve mart aylarında birer haftalık eğitim molası şeklinde uygulanacak. 
2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihlerinde uygulanacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte ara tatiller 9'ar gün sürecek.

15 tatil ne zaman? 2026-2027 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne kadar sürecek, uzatılacak mı?


2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

2026-2027 Milli Eğitim Bakanlığı'nın tatil takvimi ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönemin başlaması: 8 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

15 tatil ne zaman? 2026-2027 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne kadar sürecek, uzatılacak mı?
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ETİKETLER
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#15 tatil
#yarıyıl tatili
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#milli eğitim bakanlığı
#2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı
#Ara Tatiller
#Eğitim
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