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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:02

Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimi tamamlandı. Adalar Belediyesi Başkan vekilliği seçimi sonucunda CHP ve Yeni Parti’nin 3. Tura katılmama kararının ardından seçimi AK Parti’nin adayı 5-0 kazandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:02

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine getirilen Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül'de istifa etmesinin ardından yeni Belediye Başkan Vekili için seçim tarihi belirlenmişti.

HABERİN ÖZETİ

Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk’un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz yeni başkan vekili olarak seçildi.
Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.
Yeni başkan vekili seçimi için belediye meclisi toplandı.
AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy aldı.
CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı.
Kemal Türkyılmaz Adalar Belediyesi Başkan Vekili oldu.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

SEÇİMLER 23 EYLÜL'E ERTELENMİŞTİ

Adalar Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılması planlanan Belediye Başkan Vekilliği seçimi, CHP'li meclis üyelerinin oturuma katılmadığı ve çoğunluk sağlanamadığı için 23 Eylül'e ertelenmişti.

İLK TURDA AK PARTİ'NİN ADAYI 5 OYLA ÖNE GEÇTİ

Bugün sabah saat 10.00’da başlayan seçimlerin ilk turunda 'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı.

İkinci turda AK Parti ve CHP 4'er oy alırken, Kemal Türkyılmaz'ın 1 oyu ise geçersiz sayıldı.

Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

ADALAR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Adalar Belediyesi Başkan vekilliği seçimi sonucunda CHP ve Yeni Parti’nin 3. Tura katılmama kararının ardından seçimi AK Parti’nin adayı 5-0 kazandı.

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ETİKETLER
#AK Parti
#Adalar Belediyesi
#Medine Pamuk
#Kemal Türkyılmaz
#Gündem
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