Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

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İstanbul
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine getirilen Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül'de istifa etmesinin ardından yeni Belediye Başkan Vekili için seçim tarihi belirlenmişti.
Adalar Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılması planlanan Belediye Başkan Vekilliği seçimi, CHP'li meclis üyelerinin oturuma katılmadığı ve çoğunluk sağlanamadığı için 23 Eylül'e ertelenmişti.
Bugün sabah saat 10.00’da başlayan seçimlerin ilk turunda AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı.
İkinci turda AK Parti ve CHP 4'er oy alırken, Kemal Türkyılmaz'ın 1 oyu ise geçersiz sayıldı.
Adalar Belediyesi Başkan vekilliği seçimi sonucunda CHP ve Yeni Parti’nin 3. Tura katılmama kararının ardından seçimi AK Parti’nin adayı 5-0 kazandı.