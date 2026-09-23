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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:36

Aşırı sıcaklar 2027'de en çok hangi ülkeleri vuracak? Süper El Nino yüz binlerce ölüme neden olabilir

Bu yıl etkili olan 'Süper El Nino' üzerine yapılan araştırma aşırı sıcakların kısa sürede dünya genelinde 451 bine varan ek ölümlere yol açabileceğini ortaya çıkardı. Şubat 2027 tarihine dikkat çekilen araştırmada, ölümlerin en fazla görülebileceği ülke de belirtildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Aşırı sıcaklar 2027'de en çok hangi ülkeleri vuracak? Süper El Nino yüz binlerce ölüme neden olabilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:36

Chicago Üniversitesi İklim Etki Laboratuvarı, 'Süper El Nino' üzerine bir araştırma yaptı. Bu yıl dünyada etkisini gösteren Süper El Nino'nun önümüzdeki yıl küresel sıcaklıkları artırarak yüz binlerce insanın yaşamını tehdit edebileceği belirtildi. 

Laboratuvarın yayımladığı rapora göre, Eylül 2026 ile Şubat 2027 arasındaki altı aylık dönemde aşırı sıcaklara bağlı 451 bine kadar ek ölüm yaşanabilir. Araştırmacılar, aynı dönemde aşırı sıcak günlerin sayısının normal yıllara kıyasla yüzde 44 artmasının beklendiğini bildirdi.

Aşırı sıcaklar 2027'de en çok hangi ülkeleri vuracak? Süper El Nino yüz binlerce ölüme neden olabilir

ÖLÜMLERİN EN FAZLA OLABİLECEĞİ ÜLKE

Araştırmalara göre, sıcaklık kaynaklı ek ölümlerin en fazla görülebileceği ülkenin olması bekleniyor. Ülkede altı aylık dönemde yaklaşık 31 bin 400 ek ölüm öngörülüyor.

Nijerya’yı 19 bin 300 ek ölümle Endonezya ve 17 bin 600 ölümle Sudan izliyor. Nijerya, Sudan, Nijer ve Çad’ın da içinde bulunduğu Afrika’nın Sahel bölgesinde ise aşırı sıcakların toplam 66 bin 800 ek ölüme yol açabileceği tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, Filipinler, Vietnam, Tayland ve Kamboçya’da aşırı sıcaklar nedeniyle toplam 19 bin 400 ek ölüm yaşanabileceğini hesapladı.

Aşırı sıcaklar 2027'de en çok hangi ülkeleri vuracak? Süper El Nino yüz binlerce ölüme neden olabilir

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN SAVUNMASIZ KALACAK

ve Pakistan'ın da aralarında olduğu Kuzey Yarımküre'deki bazı bölgelerin yaz aylarında aşırı sıcaklara karşı daha savunmasız olabileceğine dikkat çekildi. 

İklim Etki Laboratuvarı, bu yıl yaşanan El Niño’yu “gelecekten gelen bir kartpostal” olarak tanımladı. Raporda, bugün olağanüstü kabul edilen sıcaklıkların birkaç on yıl içinde normal koşullar haline gelebileceği vurgulandı.

Aşırı sıcaklar 2027'de en çok hangi ülkeleri vuracak? Süper El Nino yüz binlerce ölüme neden olabilir

ÖNLEMLER ON BİNLERCE İNSANIN HAYATINI KURTARABİLİR

Araştırmacılar, sıcaklığa bağlı ölümleri azaltmak için acil müdahale çalışmalarının özellikle yüksek risk taşıyan bölgelere yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Chicago Üniversitesi ekonomisti ve İklim Etki Laboratuvarı’nın kurucu ortaklarından Michael Greenstone, raporun karar vericilere hangi bölgelerde hızlı müdahale edilmesi gerektiğini gösterdiğini belirterek, alınacak önlemlerle önümüzdeki aylarda on binlerce kişinin yaşamının kurtarılabileceğini ifade etti.

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ETİKETLER
#hindistan
#Nijerya
#Süper El Nino
#Chicago Üniversitesi İklim Etki Laboratuvarı
#Michael Greenstone
#Dünya
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