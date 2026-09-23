Meteoroloji uzmanı illeri tek tek duyurdu: Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın ülke genelinde etkisini gösterdiğini ifade eden Tekin, yağışların yeni haftada da devam edeceğini açıkladı.

SAĞANAK YAĞIŞ BU İLLERDE KUVVETLENECEK

Tekin, "Özellikle bugün, çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, yarın sabah saatlerine kadar Kastamonu ve Bartın çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Özellikle bugün yine Hatay'ın batı kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde de bugün gece saatlerine kadar yağışlar kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" şeklinde konuştu.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Perşembe günü yağışlı sistemin doğu kesimlere çekileceğini belirten Tekin, perşembe günü Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz'de yağışların görüleceğini dile getirdi. Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle perşembe günü Samsun-Artvin hattı boyunca bunun yanında Gümüşhane-Amasya ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye'nin batı kesimlerinde yine yağışlar kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Cuma gününe bakıldığında artık bu yağışlı sistem ülkemizi terk edecek. Cuma günü Orta ve Doğu Karadeniz ile Sivas'ın kuzey kesimlerinde yağışlar görülecek ve bu yağışlı sistem ülkemizi terk edecek. Diğer yerler parçalı ve az bulutlu olacak. Hafta sonu ise ülkemiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Cumartesi günü Trakya'da başlayacak yağışlar. Pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerine kadar ulaşacak. Yeni haftada ise bu yağışlı sistem ülkemizde yağış bırakmaya devam edecek. Hava sıcaklığına bakıldığında özellikle ülkemizin kuzey iç ve batı kesimleri yağışlı sistemle birlikte mevsim normalleri altına inecek. Diğer yerler ise mevsim normalleri civarında seyredecek."

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Üç büyük şehir için beklenen hava tahmin raporlarını değerlendiren Tekin, "Önümüzdeki üç gün boyunca hava durumu ve hava sıcaklığına baktığımızda Ankara üç gün boyunca parçalı ve az bulutlu olacak. Yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı perşembe 20, cuma 22, cumartesi 25 derece olacak. İstanbul'a bakıldığında perşembe ve cuma parçalı az bulutlu olacak. Cumartesi günü Avrupa yakası ve Boğaz çevresinde yağışı göreceğiz. Hava sıcaklığı İstanbul'da perşembe 20, cuma 22, cumartesi 24 derece olacak. İzmir'le devam edecek olursak hava az bulutlu açık geçecek. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 26 ile 27 derece arasında seyredecek" dedi.