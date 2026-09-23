iPhone 18 fiyatına otomobil! İşte en uygun ikinci el araçlar

İkinci el araç alacaklar ilk sırada bütçe ve kredi imkanlarını düşünürken, araç güvenliği ve bakım masraflarını da göz önünde bulunduruyor. Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasında çok eski modeller hatta 1990-2005 arası modeler yer alıyor. Teknoloji dünyasında ise piyasaya sürülen telefon veya bilgisayar fiyatları adeta bu araçlarla eş değer hale geliyor.