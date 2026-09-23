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iPhone 18 fiyatına otomobil! İşte en uygun ikinci el araçlar

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:03
1
iphone

En pahalı iPhone 18 Pro Max bütçesiyle kapınıza çekebileceğiniz, fiyatı telefondan bile ucuz olan ikinci el araçlar belli oldu.

2
İkinci el araç

İkinci el araç alacaklar ilk sırada bütçe ve kredi imkanlarını düşünürken, araç güvenliği ve bakım masraflarını da göz önünde bulunduruyor. Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasında çok eski modeller hatta 1990-2005 arası modeler yer alıyor. Teknoloji dünyasında ise piyasaya sürülen telefon veya bilgisayar fiyatları adeta bu araçlarla eş değer hale geliyor.

3
telefon

Piyasalarda araç tutkunluğu olduğu kadar telefon tutkunluğu toplumda ayrı bir popülerlite kazanmış durumda. Çok sık tüketim göz önünde bulundurulduğunda yeni çıkan teknoloji modelleri göz kamaştırıyor. Dünyada yankı uyandıran iPhone 18 fiyatları açıklandı.

4
iPhone 18 Pro Max

Türkiye'de iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max satış fiyatları 137.999 TL'den başlıyor. Bu telefonlarda 1 TB’ye çıkıldığında fiyatı 188.999 TL, 2 TB ise 243.999 TL’yi buluyor. iPhone 18 Pro Max fiyatları ise şu şekilde:

•  256 GB: 149.999 TL
•  512 GB: 166.999 TL
•  1 TB: 200.999 TL
•  2 TB: 255.999 TL


Tgrthaber.com olarak yapay zeka programları ve popüler otomobil satış sitelerinde iPhone 18 fiyatıyla eşit otomobilleri araştırdık. İşte fiyatı iPhone 18 Pro Max’tan düşük olan ikinci el araçların listesi:

5
Skoda Fabia 1.4 Classic

Skoda Fabia 1.4 Classic – 210 bin TL

6
Fiat

Fiat Palio 1.2 SL – 210 bin TL

7
Tofaş

Tofaş Şahin – 245 bin TL

8
Hyundai

Hyundai Accent 1.5 GLS – 240 bin TL

9
Renault

Renault R19 1.6 Europa İE – 215 bin TL

10
Opel

Opel Vectra 2.0 GL – 200 bin TL

11
Astra

Opel Astra 1.6 GLS – 220 bin TL

12
Volkswagen

Volkswagen Polo 1.6 Comfortline Classic – 210 bin TL

13
Renault Clio

Renault Clio 1.4 RTA – 250 bin TL

14
Renault

Renault R9 1.4 Broadway RL – 198 bin TL

15
Hyundai

Hyundai Excel 1.5 GLS – 120 bin TL

16
Ford

Ford Escort 1.6 CLX – 118 bin TL

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