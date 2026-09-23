Arda Güler, Jose Mourinho'nun kalemini kırdırdı! İspanyollar duyurdu: 'Devre arasında veda gelebilir...'

İspanyol devinde üst üste alınan başarısız sonuçlar ve derbi mağlubiyetleri, kulüp üzerindeki kara bulutları iyice artırdı. Sahadaki olumsuz tablonun ardından eleştirilerin bir numaralı hedefi haline gelen dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho ile yönetim arasındaki gerilim tırmanıyor.

AS GAZETESİ DUYURDU: DEVRE ARASI BİLETİNİ KESEBİLİRLER

İspanyol spor basınının yayın organlarından AS’ta yer alan dikkat çekici habere göre; Eflatun-Beyazlı kulübün yönetimi, gidişatın düzelmemesi halinde neşteri vurmaya hazırlanıyor. Sahadaki kötü tablonun devam etmesi durumunda Madrid temsilcisinin, tecrübeli Portekizli teknik adamla sezon ortasında yollarını ayırabileceği ifade ediliyor.

KRİZİN MERKEZİNDE ARDA GÜLER VAR

Yönetim ile tecrübeli teknik adamın arasını açan ve ipleri kopma noktasına getiren asıl etkenin ise milli futbolcumuz Arda Güler olduğu iddia edildi.

Takım bünyesinde sergilediği grafik ve etkileyici performansla Fransız yıldız Kylian Mbappe ile birlikte sahada fark oluşturan iki isimden biri olarak görülen Arda Güler, taraftarın da sevgilisi konumunda. Buna rağmen Portekizli çalıştırıcının genç yeteneğe ısrarla yeterli süreyi vermemesi Eflatun-Beyazlı kurmayları adeta çileden çıkardı.

Milli yıldızın yedek kulübesine hapsedilmesinden ciddi şekilde rahatsızlık duyan Real Madrid yönetiminin, bu durumu Mourinho'nun en kritik stratejik hatası olarak değerlendirdiği ve tecrübeli hocaya yönelik baskıyı her geçen gün artırdığı kaydedildi.