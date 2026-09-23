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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:00

Arda Güler, Jose Mourinho'nun kalemini kırdırdı! İspanyollar duyurdu: 'Devre arasında veda gelebilir...'

LaLiga ve Avrupa arenasındaki performansıyla hedeflerin gerisinde kalan Real Madrid'de işler yolunda gitmiyor. Hem LaLiga hem de Avrupa arenasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça gerisinde kalan Real Madrid’de teknik direktör Jose Mourinho için ayrılık senaryoları yüksek sesle konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Arda Güler, Jose Mourinho'nun kalemini kırdırdı! İspanyollar duyurdu: 'Devre arasında veda gelebilir...'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:00

İspanyol devinde üst üste alınan başarısız sonuçlar ve derbi mağlubiyetleri, kulüp üzerindeki kara bulutları iyice artırdı. Sahadaki olumsuz tablonun ardından eleştirilerin bir numaralı hedefi haline gelen dünyaca ünlü çalıştırıcı ile yönetim arasındaki gerilim tırmanıyor.

Arda Güler, Jose Mourinho'nun kalemini kırdırdı! İspanyollar duyurdu: 'Devre arasında veda gelebilir...'

AS GAZETESİ DUYURDU: DEVRE ARASI BİLETİNİ KESEBİLİRLER

İspanyol spor basınının yayın organlarından AS’ta yer alan dikkat çekici habere göre; Eflatun-Beyazlı kulübün yönetimi, gidişatın düzelmemesi halinde neşteri vurmaya hazırlanıyor. Sahadaki kötü tablonun devam etmesi durumunda Madrid temsilcisinin, tecrübeli Portekizli teknik adamla sezon ortasında yollarını ayırabileceği ifade ediliyor.

Arda Güler, Jose Mourinho'nun kalemini kırdırdı! İspanyollar duyurdu: 'Devre arasında veda gelebilir...'

KRİZİN MERKEZİNDE ARDA GÜLER VAR

Yönetim ile tecrübeli teknik adamın arasını açan ve ipleri kopma noktasına getiren asıl etkenin ise milli futbolcumuz olduğu iddia edildi.

Arda Güler, Jose Mourinho'nun kalemini kırdırdı! İspanyollar duyurdu: 'Devre arasında veda gelebilir...'

Takım bünyesinde sergilediği grafik ve etkileyici performansla Fransız yıldız ile birlikte sahada fark oluşturan iki isimden biri olarak görülen Arda Güler, taraftarın da sevgilisi konumunda. Buna rağmen Portekizli çalıştırıcının genç yeteneğe ısrarla yeterli süreyi vermemesi Eflatun-Beyazlı kurmayları adeta çileden çıkardı.

Arda Güler, Jose Mourinho'nun kalemini kırdırdı! İspanyollar duyurdu: 'Devre arasında veda gelebilir...'

Milli yıldızın yedek kulübesine hapsedilmesinden ciddi şekilde rahatsızlık duyan yönetiminin, bu durumu Mourinho'nun en kritik stratejik hatası olarak değerlendirdiği ve tecrübeli hocaya yönelik baskıyı her geçen gün artırdığı kaydedildi.

Arda Güler, Jose Mourinho'nun kalemini kırdırdı! İspanyollar duyurdu: 'Devre arasında veda gelebilir...'
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ETİKETLER
#arda güler
#real madrid
#Futbol
#jose mourinho
#kylian mbappe
#As Gazetesi
#Spor
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