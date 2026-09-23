Fenerbahçelilere müjde üstüne müjde! Aziz Yıldırım pazar günü hepsini tek tek açıklayacak

Sarı-lacivertli kulüpte pazar günü düzenlenecek olağan genel kurul toplantısı, sadece yönetim seçimi değil, aynı zamanda Fenerbahçe'nin geleceğine yön verecek dev projelerin oylanacağı tarihi bir oturuma sahne olacak.

Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi; Can Bartu Tesisleri, Kenan Evren Lisesi, stadyum kapasitesi ve Maltepe arazisi gibi stratejik mülklerin yanı sıra yeni finansal hamleleri kapsayan geniş bir gayrimenkul ve yatırım paketini üyelerin onayına sunacak.

ÜYE ONAYINA SUNULACAK DEV PROJELER VE KRİTİK MADDELER

Genel kurulda üyelerin yetkisine başvurulacak ve kulübün mali yapısını güçlendirmesi hedeflenen ana maddeler şu şekilde sıralanıyor:

Can Bartu Tesisleri Mülkiyeti: Tesislerin hazine mülkiyetinde yer alan bölümünün tamamen satın alınarak kulübün tapulu malı haline getirilmesi amaçlanıyor.

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Yönetim, Fenerbahçe Üniversitesi'ni yeniden kulüp bünyesine katmak için harekete geçecek. Fenerbahçe Koleji Yeniden Açılıyor: Ali Koç döneminde faaliyetlerine son verilen Fenerbahçe Koleji'nin kapıları tekrar öğrencilere açılacak.

Ali Koç döneminde faaliyetlerine son verilen Fenerbahçe Koleji'nin kapıları tekrar öğrencilere açılacak. Fenerbahçe GYO ve Halka Arz: Fenerbahçe Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) çatısı altındaki yatırımlar ve projeler halka arz edilerek kulübe yeni finansal hareket alanı oluşturulacak.

Pazar günü yapılacak oylamadan yetki alınması halinde, söz konusu projelerin uygulama takviminin hızlı bir şekilde başlatılması bekleniyor.