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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:38

Fenerbahçelilere müjde üstüne müjde! Aziz Yıldırım pazar günü hepsini tek tek açıklayacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, pazar günü gerçekleştirilecek olağan genel kurulda kulübün geleceğini şekillendirecek dev projeler için üyelerin karşısına çıkıyor. Tesisleşmeden halka arza, eğitim kurumlarından yüksek bütçeli gelir kaynaklarına kadar birçok kritik başlıkta yetki isteyecek olan Yıldırım ve yönetimi, kulübe milyarlarca liralık kaynak oluşturmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçelilere müjde üstüne müjde! Aziz Yıldırım pazar günü hepsini tek tek açıklayacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:38

Sarı-lacivertli kulüpte pazar günü düzenlenecek olağan genel kurul toplantısı, sadece yönetim seçimi değil, aynı zamanda 'nin geleceğine yön verecek dev projelerin oylanacağı tarihi bir oturuma sahne olacak. 

Fenerbahçelilere müjde üstüne müjde! Aziz Yıldırım pazar günü hepsini tek tek açıklayacak

Başkan ve ekibi; , Kenan Evren Lisesi, stadyum kapasitesi ve Maltepe arazisi gibi stratejik mülklerin yanı sıra yeni finansal hamleleri kapsayan geniş bir gayrimenkul ve yatırım paketini üyelerin onayına sunacak.

Fenerbahçelilere müjde üstüne müjde! Aziz Yıldırım pazar günü hepsini tek tek açıklayacak

ÜYE ONAYINA SUNULACAK DEV PROJELER VE KRİTİK MADDELER

Genel kurulda üyelerin yetkisine başvurulacak ve kulübün mali yapısını güçlendirmesi hedeflenen ana maddeler şu şekilde sıralanıyor:

  • Can Bartu Tesisleri Mülkiyeti: Tesislerin hazine mülkiyetinde yer alan bölümünün tamamen satın alınarak kulübün tapulu malı haline getirilmesi amaçlanıyor.
  • Kenan Evren Lisesi'ne Müze Dokunuşu: Kenan Evren Lisesi bünyesindeki tarihi binanın yenilenerek Fenerbahçe Müzesi olarak hizmete açılması planlanıyor.
  • Stadyum Kapasite Artışı: Ülker Stadyumu'nun kapasitesini artırmaya yönelik resmi makamlardan alınan izinler ve sürecin detayları genel kurul üyeleriyle paylaşılacak.
  • 120. Yıl Özel Piyangosu: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınacak özel izinle düzenlenecek 120. yıl piyangosu sayesinde, büyük ikramiye heyecanıyla birlikte doğrudan kulüp kasasına önemli bir girdi sağlanacak.
  • COVE1907 Projesinden Dev Gelir: Kulübün vizyon projelerinden COVE1907 ile tam 150 milyon avroluk dev bir kaynağın Fenerbahçe'ye kazandırılması hedefleniyor.
  • Fenerbahçe Üniversitesi Hamlesi: Yönetim, Fenerbahçe Üniversitesi'ni yeniden kulüp bünyesine katmak için harekete geçecek.
  • Fenerbahçe Koleji Yeniden Açılıyor: Ali Koç döneminde faaliyetlerine son verilen Fenerbahçe Koleji'nin kapıları tekrar öğrencilere açılacak.
  • Fenerbahçe GYO ve Halka Arz: Fenerbahçe Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) çatısı altındaki yatırımlar ve projeler halka arz edilerek kulübe yeni finansal hareket alanı oluşturulacak.
Fenerbahçelilere müjde üstüne müjde! Aziz Yıldırım pazar günü hepsini tek tek açıklayacak

Pazar günü yapılacak oylamadan yetki alınması halinde, söz konusu projelerin uygulama takviminin hızlı bir şekilde başlatılması bekleniyor.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Futbol
#ülker stadyumu
#can bartu tesisleri
#Kenan Evren Lisesi
#Spor
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