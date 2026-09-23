Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Memur ve emekliye Ocak sürprizi! İsa Karakaş'tan zam ve seyyanen artış açıklaması

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:18
1
memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü baskı altında kalan milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında yapılacak maaş güncellemesine odaklandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam hakkında öngörülerini paylaştı.
 

2
memur ve memur emeklileri için

Karakaş, yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,5-10,5, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7,5-8,5 civarında bir yasal maaş güncellemesi olacağını bildirdi.

Yıl Sonu Enflasyon BeklentisiKapsamTahmini Yasal Maaş Güncelleme Oranı
~%30SSK ve Bağ-Kur Emeklileri%9,5 - %10,5
Memur ve Memur Emeklileri%7,5 - %8,5

 İşte Karakaş'ın köşe yazısı... 
 

3
20 milyonu aşkın memur ve emeklilerin tüm umudu

20 milyonu aşkın memur ve emeklilerin tüm umudu, yılbaşında yapılacak yeni maaş güncellemelerinde.
 

4
Sabit gelirli vatandaş

Sabit gelirli vatandaşımız için her güncelleme dönemi, geçim derdine derman, sıkışan bütçeye bir nefes umududur. Lakin sahadaki iktisadi gerçekler ile mutfaktaki yangın, Ankara kulislerinde konuşulan formüllerle her zaman örtüşmemektedir.
 

5
derdiyle boğuşan memur

Atalarımız "Görünen köy kılavuz istemez" der. Enflasyonun tahribatı her geçen gün derinleşmekte, "Görünen dağın uzağı olmaz" düsturunca geçim derdiyle boğuşan memur ve emeklileri için artık bıçak kemiğe dayanmış bulunmaktadır.
 

6
TOPLU SÖZLEŞME KISKACI VE "EKSİ GÜNCELLEME" ÇIKMAZI

TOPLU SÖZLEŞME KISKACI VE "EKSİ GÜNCELLEME" ÇIKMAZI

Memur ve emeklisinin en büyük kâbusu, maalesef "Toplu Sözleşme" düzeneği nedeniyle TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun dahi altında maaş güncellemesiyle karşı karşıya kalmasıdır.
 

7
toplu sözleşme dönemi

Önceki toplu sözleşme döneminde memur ve emeklisi, arka arkaya üç dönem resmî enflasyonun altında güncelleme almıştır.
Temmuz 2026 Acı Reçetesi: Temmuz ayında 6 aylık kümülatif enflasyon toplamı %17,76 olmasına karşın, memur ve emeklisine %13,52 oranında güncelleme yapılmıştır. Yani resmî enflasyonun dahi %4,24 altında bir "eksi güncelleme" reva görülmüştür.
"Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır" derler. Hak mücadelesi tam ve eksiksiz verilerle yürütülür. Ancak mevcut toplu sözleşme çarkı, memur emeklisinin kaşığını daha masaya oturmadan elinden almaktadır.

Dönem6 Aylık Kümülatif EnflasyonYapılan Güncelleme OranıFark (Enflasyon Altı / Eksi Güncelleme)Durum Özeti
Temmuz 2026%17,76%13,52-%4,24Memur ve emeklisine resmî enflasyonun altında güncelleme yapıldı.
Önceki Toplu Sözleşme Dönemi---Arka arkaya üç dönem boyunca resmî enflasyonun altında güncelleme alındı.

8
Maaşların son şekli

Maaşların son şeklini alması için geriye kalan aylık enflasyon verilerinin açıklanması beklenmektedir. Nitekim TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ve Ağustos 2026 verileri tabloyu net bir şekilde özetlemektedir:
 

9
MEMUR VE EMEKLİNİN OCAK İMTİHANI

MEMUR VE EMEKLİNİN OCAK İMTİHANI

Tabloda açıkça müşahede edildiği üzere; Temmuz ayında %1,78 ve Ağustos ayında %1,84 olarak açıklanan resmî rakamlara göre 2 aylık kümülatif toplam %3,65 seviyesindedir.

Memur ve emeklisi için enflasyon farkı oluşması adına bu kümülatif oranın, Temmuz ayındaki %7'lik toplu sözleşme eşiğini aşması icap etmektedir.

Dönem / KriterOran (%)Açıklama
Temmuz Ayı Enflasyonu%1,78Resmî açıklanan aylık veri
Ağustos Ayı Enflasyonu%1,84Resmî açıklanan aylık veri
2 Aylık Kümülatif Enflasyon%3,65Temmuz ve Ağustos toplamı
Toplu Sözleşme Eşiği%7,00Enflasyon farkı oluşması için aşılması gereken eşik


 

10
şimdilik enflasyon farkı

Bu rakam %7’nin altında kaldığından, şimdilik enflasyon farkından kaynaklanan bir artış söz konusu değildir. Ancak %5’lik toplu sözleşme güncellemesi garantidir.

 

11
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ VE MUTFAKTAKİ HESAP

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ VE MUTFAKTAKİ HESAP

Hükûmetin Orta Vadeli Program’da (OVP) ve Merkez Bankası'nın revize ettiği rakamlarda enflasyon hedefleri yukarı yönlü güncellenmiştir. Ulusal ve uluslararası kuruluşların tahminleri doğrultusunda yıl sonu enflasyonunun %30 bandında gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir.
 

12
Savaşların etkisiyle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara

Psikolojik Sınır: %30’luk rakam hükûmet için kritik bir sınavdır.
Şahsi Beklentim: Yıl sonu enflasyonunun en fazla %29,99 civarında kalacağı yönündedir. Savaşların etkisiyle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak bu sınırın aşılması da mümkündür.
 

13
YASAL GÜNCELLEME ORANLARI NE OLACAK?

YASAL GÜNCELLEME ORANLARI NE OLACAK?

Ocak ayında gerçekleşecek yasal güncellemeler otomatik olarak şu şekilde şekillenecektir:

Beklenen Yıl Sonu Enflasyonu: %30 civarında

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Maaş Güncellemesi: %9,5-%10,5 (Ortalama %10)

Memur ve Memur Emeklisi Güncellemesi: %7,5-%8,5 (Ortalama %8)

KategoriBeklenen Güncelleme / Oran
Beklenen Yıl Sonu Enflasyonu%30 civarında
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Maaş Güncellemesi%9,5 - %10,5 (Ortalama %10)
Memur ve Memur Emeklisi Güncellemesi%7,5 - %8,5 (Ortalama %8)

14
SEYYANEN ZAM

"ŞİMŞEK VAADİ" VE ANKARA KULİSLERİNDE SEYYANEN ZAM RÜZGÂRI

Matematiğin dili tektir, yalan söylemez. Temmuz ayındaki %4,24’lük kayıp, memur ve emeklisinin resmî enflasyon karşısında bile takat getiremeyip ezildiğini alenen göstermiştir. Bu durum bilhassa memur emeklileri için son derece can yakıcı ve gayrikabil-i rücu (geri dönülemez) bir boyuttadır.
 

15
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in "Enflasyonun altında zam yapılmayacak" vaadinin ifa edilmesi hâlinde, memur ve emeklisi Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur’lularla aynı oranda güncelleme alacaktır. Bu durumda ilave 2 puan artışla maaş güncellemesi %8 yerine %10 civarında gerçekleşecektir.
 

16
Enflasyonun üzerinde net bir iyileşme

Ancak dikkat edilirse hep "güncelleme" demekteyiz. Enflasyonun üzerinde net bir iyileşme yapılmadıkça buna "zam" demek memur ve emeklilerimize haksızlık olur.
 

17
SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI MÜMKÜN MÜ?

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI MÜMKÜN MÜ?

Ankara kulislerinden esen rüzgârların emekli ve çalışanlar lehine doğru evrilmekte olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.
 

18
Seçim Takvimi ve Tepkiler

Seçim Takvimi ve Tepkiler: 3 yıldır kemerleri son derece sıkılan çalışan ve emeklilerin dermanı kalmamıştır. Parti teşkilatları ve milletvekilleri bu durumu hükûmete sürekli arz etmektedir. Kulislerde "Şimdi değilse ne zaman?" sorusu yüksek sesle dile getirilmektedir.
 

19
Seyyanen Zam Beklentisi

Seyyanen Zam Beklentisi: 3 yıldan beri seyyanen zammı verilmeyen memur emeklisi için bu ocak ayı hayati bir dönüm noktasıdır.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.