Memur ve emekliye Ocak sürprizi! İsa Karakaş'tan zam ve seyyanen artış açıklaması

Önceki toplu sözleşme döneminde memur ve emeklisi, arka arkaya üç dönem resmî enflasyonun altında güncelleme almıştır.

Temmuz 2026 Acı Reçetesi: Temmuz ayında 6 aylık kümülatif enflasyon toplamı %17,76 olmasına karşın, memur ve emeklisine %13,52 oranında güncelleme yapılmıştır. Yani resmî enflasyonun dahi %4,24 altında bir "eksi güncelleme" reva görülmüştür.

"Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır" derler. Hak mücadelesi tam ve eksiksiz verilerle yürütülür. Ancak mevcut toplu sözleşme çarkı, memur emeklisinin kaşığını daha masaya oturmadan elinden almaktadır.

Dönem 6 Aylık Kümülatif Enflasyon Yapılan Güncelleme Oranı Fark (Enflasyon Altı / Eksi Güncelleme) Durum Özeti Temmuz 2026 %17,76 %13,52 -%4,24 Memur ve emeklisine resmî enflasyonun altında güncelleme yapıldı. Önceki Toplu Sözleşme Dönemi - - - Arka arkaya üç dönem boyunca resmî enflasyonun altında güncelleme alındı.