Eşiyle yürürken silahlı saldırıya uğradı! Korku dolu anlar kamerada

Bursa'da eşiyle birlikte yolda yürüdüğü sırada husumetli olduğu kişilerin silahlı ve sopalı saldırısına uğrayan 46 yaşındaki Erkan E., elinden ve bacağının iki farklı bölgesinden vurularak yaralandı. Yanındaki eşi Duygu E. ise saldırı sırasında darbedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan yaralının eniştesi ile eniştesinin kardeşi tutuklanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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