Afganistan'dan Pakistan'a İHA'lı saldırı: 8'i düşürüldü

Pakistan ve Afganistan arasında İHA krizi patlak verdi. Pakistan güvenlik kaynakları, Afganistan’da fırlatılan ve ülke hava sahasını ihlal eden 8 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Söz konusu İHA’lı saldırı girişimi Pakistan’ın Afganistan’da sınır bölgesinde teröristlere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından düzenlendi.