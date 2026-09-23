Afganistan'dan Pakistan'a İHA'lı saldırı: 8'i düşürüldü

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İstanbul
Pakistan ve Afganistan arasında İHA krizi patlak verdi. Pakistan güvenlik kaynakları, Afganistan’da fırlatılan ve ülke hava sahasını ihlal eden 8 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Söz konusu İHA’lı saldırı girişimi Pakistan’ın Afganistan’da sınır bölgesinde teröristlere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından düzenlendi.