Esenyurt'ta feci kaza: çarpışıp direğe savrulan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Esenyurt E-5 kara yolu Haramidere mevkiinde sabah saatlerinde bir araçla çarpışan kamyonet, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada kamyonetin sürücüsü 33 yaşındaki Jorabel Toklybayev ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Toklybayev burada hayatını kaybederken, yaşanan o kazaya ait ise yeni güvenlik kamerası görüntülüleri ortaya çıktı.