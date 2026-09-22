Bayraktar TB3'ten denizaltı harbinde kritik başarı: Sonoboy testini tamamladı

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İstanbul
Bayraktar TB3 SİHA Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'dan havalanarak denizaltı savunma harbi görevini başarıyla tamamladı.
Milli SİHA Baykar tarafından geliştirilen Sonoboy Atım Sistemi (SAS POD) ile 2 sonoboyu denize bıraktı.
Tatbikat senaryosu kapsamında denizaltı savunma harbi görevleri icra eden Bayraktar TB3, operasyon bölgesindeki deniz karakol uçağıyla tam koordinasyon içinde görev yaptı. Uçuş sırasında kanat altında taşıdığı Baykar SAS POD üzerinden 2 adet sonoboyu başarıyla denize bıraktı.