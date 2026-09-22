Batman'da kundaklama anı: Park halindeki aracı ateşe verip kaçtılar

Batman’ın Belde Mahallesi'nde motosikletle bölgeye gelen 2 şüpheliden arkada oturan kişi, önce park halindeki otomobilin üzerine yanıcı madde döktü ardından çakmakla ateşe verdi. Aracı yakan şüpheliler yine aynı motosikletle olay yerinden kaçtı. Kısa sürede alevler içinde kalan otomobil ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.