Selçuk Bayraktar paylaştı: TEKNOFEST robotu sıra gecesinde çiğköfte yoğurdu

30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan "TEKNOFEST Güneydoğu" için geri sayımda başlarken Selçuk Bayraktar’ın sıra gecesi eşliğinde çiğköfte yoğuran insansı robot videosu paylaşması kısa sürede viral oldu.

Selçuk Bayraktar’ın "Şanlıurfa biz geliyoruz. Sazlı, sözlü, coşkulu. Son 10 gün" mesajıyla paylaştığı tanıtım videosu kısa sürede viral oldu. Kadim kentin geleneksel sıra gecesi kültürünün modern teknolojiyle harmanlandığı klipte, bir insansı robotun çiğ köfte yoğurduğu anlar izleyenlerin beğenisini topladı. Renkli görüntülere sahne olan klipte, Şanlıurfa'nın sıra gecelerinin önemli türkülerinden olan "Urfalıyam Ezelden" türküsünün TEKNOFEST için özel olarak uyarlanan versiyonu da yer aldı.