İstanbul Güngören’de park halindeki taksiye çarpan otomobil takla attı: Dehşet anları kamerada

İstanbul Güngören Çinçindere Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan taksiye çarparak takla attı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araç sürücüsü ters dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı kaza nedeniyle caddede kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, takla atan otomobilin dehşet saçtığı o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.