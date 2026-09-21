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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 22:25

Kabe'de seccade tartışması: Umre için giden Türk aile 8 aydır Suudi Arabistan'da mahsur

Ramazan'da umre yapmak için Suudi Arabistan'a giden Ünlüce ailesinin yolculuğu Kabe'de yaşanan seccade tartışmasının ardından kabusa döndü. Polise şiddet uyguladıkları iddasıyla yargılanan aile üyeleri 8 aydır Türkiye'ye dönemiyor.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Kabe'de seccade tartışması: Umre için giden Türk aile 8 aydır Suudi Arabistan'da mahsur
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 22:25

Ramazan umresi yapmak için 17 Şubat’ta Mekke’ye giden Havva Ünlüce (61), çocukları Serdar Ünlüce (34), Semra Karakaya (39) ve Hediye Ünlüce Sırakaya (25) 8 aydır evlerine dönemiyor.

HABERİN ÖZETİ

Kabe'de seccade tartışması: Umre için giden Türk aile 8 aydır Suudi Arabistan'da mahsur

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
17 Şubat'ta umre için gittikleri Mekke'den 8 aydır dönemeyen Ünlüce ailesi, Kabe'de yaşanan bir olay sonrası gözaltına alınarak yargılanmış ve ülkeden çıkış yasağı almıştır.
Havva Ünlüce (61) ve çocukları Serdar Ünlüce (34), Semra Karakaya (39) ve Hediye Ünlüce Sırakaya (25), 17 Şubat'ta yaptıkları umre sonrası 8 aydır evlerine dönememektedir.
Olay, Kabe'de sabah namazı sırasında bir polis memurunun aile fertlerinin seccadelerine basması üzerine çıkan kısa süreli bir arbede sonrası yaşanmıştır.
Gözaltına alınan aile fertlerinden Havva Ünlüce ve kızları 4 gün, oğlu Serdar Ünlüce ise 48 gün tutuklu kalmıştır.
Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan aileye yargılama süresince ülkeden çıkış yasağı konulmuştur.
Mahkemede Serdar Ünlüce'ye 5 ay, anne ve kızlarına ise üçer ay hapis cezası verilmiş olup, aile istinaf başvurusunun sonucunu beklemektedir.
Serdar Ünlüce, annesinin seccadesine basılmasına tepki gösterdiğini, polise şiddet uygulamadığını ve olayın yargıya yanlış aktarıldığını belirtmiştir.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.

Umre ziyaretlerinin 24. günü sabah namazı için ’ye giden aile fertleri, tavaf namazı kıldıkları sırada görev yapan bir polis memurunun “seccadelerine basmasına” tepki gösterince kısa süreli arbede yaşandığını aktardı.

Olay sonrası karakola götürülen aile fertleri, polis memurunun “kendisine şiddet kullandıklarını” iddia etmesi üzerine gözaltına alındı.

Kabe’de yaşanan olay sonrası anne Havva Ünlüce ve kızları Semra Karakaya ve Hediye Ünlüce Sırakaya 4, oğlu Serdar Ünlüce ise 48 gün tutuklu kaldı.

Haklarında soruşturma başlatılan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ünlüce ailesine yargılama süresince ülkeden çıkış yasağı konuldu.

Beş kez mahkemeye çıkan aile üyelerinden Serdar Ünlüce’ye 5 ay, anne ve kızlarına ise üçer ay hapis cezası verildi. Aile, istinaf başvurusunun lehlerine sonuçlanmasını bekliyor.

Kabe'de seccade tartışması: Umre için giden Türk aile 8 aydır Suudi Arabistan'da mahsur

8 AYDIR TÜRKİYE'YE DÖNEMİYORLAR

AA muhabirine konuşan aile fertlerinden Serdar Ünlüce, 8 aydır büyük bir kâbus yaşadıklarını belirterek bir an önce Türkiye’ye ve ailelerine kavuşmak istediklerini söyledi.

ANNESİNİN SECCADESİNE BASILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ: "YEMİN EDİYORUM POLİSE VURMA YOK"

Eskişehir’de emlak danışmanlığı yapan Ünlüce, Kabe’de yaşanan olayın yargıya yanlış aktarıldığını, Kâbe'deki polise karşı asla şiddet kullanmadığını, annesinin seccadesine basılmasına gösterdiği tepki sonrası, annesini koruma amacıyla eliyle polis memurunu durdurmaya çalıştığını anlattı.

Annesini koruma refleksiyle hareket ettiğini vurgulayan Ünlüce, şunları kaydetti:

“Yemin ediyorum polise vurma yok, sadece anneme zarar vereceğini düşünerek, onu koruma refleksiyle sağ elimle tuttum. Olay sadece bundan ibaret. Basit bir tartışmanın nasıl bu noktaya geldiğini biz anlamadık, şaşkınız gerçekten. Zaten olay sonrası karakola götürülürken bana sert davranan polis memuru, sonrasında gelerek özür diledi ve benden helallik istedi.”

CİDDE BAŞKONSOLOSLUĞU TEMAS HALİNDE

Cidde Başkonsolosluğunun kendileriyle temas halinde olduğunu belirten Ünlüce, Suudi Arabistan istinaf mahkemesinin kararının lehlerine çıkmasını beklediklerini vurguladı.

Serdar Ünlüce, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

“Sekiz ay oldu. Benim üç evladım var, ablamın üç evladı var, annem yaşlı 61 yaşında onun tansiyonu ve şeker hastalığı var, kız kardeşim daha iki yıllık evli, evliliğinin 8 ayı buralarda beklemekle geçti. Hepimizin mağduriyeti var. Kızım her akşam ‘baba ne zaman geleceksin ne zaman bana sarılacaksın’ diye soruyor. Bu bir imtihan biz buna inanıyoruz ama işin uzaması bizi gerçekten çok üzüyor. Biz buraya ramazan umresi ve ibadet için geldik ama basit bir olay nedeniyle aylardır ülkemize, ailelerimize dönemiyoruz. Annem özellikle çok üzülüyor”

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#kabe
#Havva Ünlüce
#Serdar Ünlüce
#Semra Karakaya
#Hediye Ünlüce Sırakaya
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