Amasya'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 24 yaralı

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İstanbul
İstanbul'dan Ağrı'ya giden M.S idaresindeki 04 ABG 628 plakalı yolcu otobüsü, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Gökçebağ köyü mevkiinde kaza yaptı. Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otobüs şarampole uçtu.
Olay yerine AFAD, acil sağlık, polis ve jandarma ekipler, sevk edildi. Kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.