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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 02:00
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 04:07

Amasya'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 24 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 24 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 02:00
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 04:07

'dan 'ya giden M.S idaresindeki 04 ABG 628 plakalı yolcu otobüsü, 'nın ilçesine bağlı Gökçebağ köyü mevkiinde kaza yaptı. Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otobüs şarampole uçtu.

HABERİN ÖZETİ

Amasya'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 24 yaralı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'dan Ağrı'ya giden bir yolcu otobüsünün Amasya'nın Merzifon ilçesinde şarampole uçması sonucu 2'si ağır 24 kişi yaralandı.
M.S idaresindeki 04 ABG 628 plakalı yolcu otobüsü, Gökçebağ köyü mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole uçtu.
Olay yerine AFAD, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Amasya'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 24 yaralı

2'Sİ AĞIR 24 KİŞİ YARALI

Olay yerine AFAD, acil sağlık, polis ve jandarma ekipler, sevk edildi. Kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 24 yaralı

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ETİKETLER
#İstanbul
#Amasya
#Ağrı
#merzifon
#Gökçebağ Köyü
#3. Sayfa
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