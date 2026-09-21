Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Cedi Osman ile bir araya geldi: Görüşmeye 'Transfer' esprisi damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere bulunduğu ABD’nin New York kentindeki Türkevi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada milli basketbolcu Cedi Osman ile bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik etti.

Basketbola olan ilgisi bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cedi Osman arasındaki görüşmede neşeli anlar yaşandı. Erdoğan, milli basketbolcuyu maç yapmaya davet ederken takımların kurulması üzerinden espri yaptı. Cedi Osman’a, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Başkan Vekili Ömer Onan’ı kastederek, “Ankara’ya geleceksin, benim takımda oynarsın. Hidayet Türkoğlu’nu karşı takıma veririz, seni de bizim takıma alırız. Ben bazen Hidayet Türkoğlu'nu karşıya veriyorum bazen Ömer Onan karşıya veriyorum” diyen Erdoğan’ın sözleri gülümsetti.