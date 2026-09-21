Meriç Keskin’in babası kim? Abisi İnanç Keskin’in vefatı sonrası ailesi merak edildi

Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden İnanç Keskin'in hayatını kaybetmesi yürekleri yaktı. Meriç Keskin'in zor gününde dostları da yanındaydı.

MERİÇ KESKİN'İN BABASI KİM?

Uzun yıllardır sosyal medyada yer alan fenomen Meriç Keskin'in acı günü yürekleri yaktı. Bir süredir kanser tedavisi gören abisi İnanç Keskin'in vefatı sonrası aile zor günler geçiriyor. Keskin'in babasına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fenomen ismin babası hakkında kamuoyu ile paylaşılan herhangi bir bilgi yer almıyor.

MERİÇ KESKİN ABİSİ KİMDİR?

11 aydır mide kanseri ile zorlu mücadele veren İnanç Keskin, 20 Eylül akşamı hayatını kaybetti. Sağlık sorunlarının artması sonrasında tedavisi artan isim, zatüre nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. İnanç Keskin'in cenazesi 21 Eylül'de Beşikçioğlu Camii'nde kaldırılacak. Cenaze namazının ikindi namazının kılınmıştı.

MERİÇ KESKİN'İN ABİSİ NE KANSERİYDİ?

Genç yaşta hayata gözlerini yuman İnanç Keskin, kanser hastalığı ile mücadelesini kaybetti. Meriç Keskin, "Başaramadık" ifadelerini kullanarak acı haberi duyurdu. İnanç Keskin'in yaklaşık 11 aydır tedavi gördüğü biliniyordu. Mide kanseri ile mücadele eden genç isim, zatürre nedeniyle acil olarak yoğun bakıma alınmıştı.