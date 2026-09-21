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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:23

Meriç Keskin’in babası kim? Abisi İnanç Keskin’in vefatı sonrası ailesi merak edildi

Sosyal medya fenomeni olan Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin, uzun süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Ailecek zor günler geçiren Keskin ailesinden acı haber geldi. İnanç Keskin'in vefatı sonrasında Meriç Keskin’in babası kim sorusu da sevenleri tarafından merak edildi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Meriç Keskin’in babası kim? Abisi İnanç Keskin’in vefatı sonrası ailesi merak edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:23

Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden İnanç Keskin'in hayatını kaybetmesi yürekleri yaktı. Meriç Keskin'in zor gününde dostları da yanındaydı. 

MERİÇ KESKİN'İN BABASI KİM?

Uzun yıllardır sosyal medyada yer alan fenomen Meriç Keskin'in acı günü yürekleri yaktı. Bir süredir kanser tedavisi gören abisi İnanç Keskin'in vefatı sonrası aile zor günler geçiriyor. Keskin'in babasına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fenomen ismin babası hakkında kamuoyu ile paylaşılan herhangi bir bilgi yer almıyor. 

Meriç Keskin’in babası kim? Abisi İnanç Keskin’in vefatı sonrası ailesi merak edildi

MERİÇ KESKİN ABİSİ KİMDİR?

11 aydır ile zorlu mücadele veren İnanç Keskin, 20 Eylül akşamı hayatını kaybetti. Sağlık sorunlarının artması sonrasında tedavisi artan isim, zatüre nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. İnanç Keskin'in cenazesi 21 Eylül'de Beşikçioğlu Camii'nde kaldırılacak. Cenaze namazının ikindi namazının kılınmıştı.

Meriç Keskin’in babası kim? Abisi İnanç Keskin’in vefatı sonrası ailesi merak edildi

MERİÇ KESKİN'İN ABİSİ NE KANSERİYDİ?

Genç yaşta hayata gözlerini yuman İnanç Keskin, kanser hastalığı ile mücadelesini kaybetti. Meriç Keskin, "Başaramadık" ifadelerini kullanarak acı haberi duyurdu. İnanç Keskin'in yaklaşık 11 aydır tedavi gördüğü biliniyordu. Mide kanseri ile mücadele eden genç isim, nedeniyle acil olarak yoğun bakıma alınmıştı.

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ETİKETLER
#Meriç Keskin
#zatürre
#Mide Kanseri
#İnanç Keskin
#Beşikçioğlu Camii
#Biyografi
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