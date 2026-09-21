Freni patlayan minibüs taksiyi önüne katıp sürükledi

Kayseri’nin Develi ilçesi Tekir Caddesi üzerinde yokuş aşağı inerken freni patlatan minibüs dehşet saçtı. Hızını alamayan minibüs Y.Y. yönetimindeki ticari taksiyi önüne alarak sürükledi. Araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak, durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan taksi şoförü Y.Y.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından minibüs ve ticari taksi yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, minibüsün ticari taksiyi önüne kattığı görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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