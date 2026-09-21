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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 18:44

Seni Tanıyorum dizisi 2. sezon var mı? Netflix Seni Tanıyorum devam edecek mi?

Netflix’in yeni yerli dizisi Seni Tanıyorum, 17 Eylül 2026’da izleyiciyle buluştu. Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’ın başrollerini paylaştığı dizinin 8 bölümlük ilk sezonunu tamamlayan izleyiciler, şimdi “Seni Tanıyorum 2. sezon var mı?”, “Netflix Seni Tanıyorum devam edecek mi?” ve “Seni Tanıyorum yeni sezon ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. İşte diziyle ilgili son durum...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Seni Tanıyorum dizisi 2. sezon var mı? Netflix Seni Tanıyorum devam edecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 18:44

’in yeni yerli dizisi Seni Tanıyorum, 17 Eylül 2026’da izleyiciyle buluştu. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizi, yayınlanan bölümlerin ardından izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin ilk sezonunu tamamlayan izleyiciler şimdi Seni Tanıyorum’un devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Özellikle “Seni Tanıyorum dizisi 2. sezon var mı?”, “Netflix Seni Tanıyorum devam edecek mi?” ve “Seni Tanıyorum 2. sezon ne zaman?” soruları merak ediliyor. Peki Seni Tanıyorum dizisi 2. sezon olacak mı?

HABERİN ÖZETİ

Seni Tanıyorum dizisi 2. sezon var mı? Netflix Seni Tanıyorum devam edecek mi?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Netflix'in yeni yerli dizisi Seni Tanıyorum izleyiciyle buluşurken, dizinin 2. sezonunun olup olmayacağı ve yayın tarihi merak ediliyor.
İlk sezonu 8 bölümden oluşan Seni Tanıyorum, 17 Eylül 2026'da izleyiciyle buluştu.
Diziyi izleyen kullanıcılar özellikle Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’ın performansları ile hikâyenin gerilim dozuna yönelik olumlu yorumlar yaptı.
Sosyal medyada izleyiciler dizinin ikinci sezonu için çağrıda bulundu.
Netflix tarafından Seni Tanıyorum'un 2. sezonuna dair henüz resmi bir onay veya yayın tarihi açıklanmadı.
Dizinin devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

SENİ TANIYORUM 2. SEZON VAR MI?

Netflix’in yeni dizisi Seni Tanıyorum’un ilk sezonu izleyiciyle buluştu. 8 bölümden oluşan ilk sezonun ardından dizinin takipçileri hikâyenin devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. Şu an için Netflix tarafından Seni Tanıyorum’un 2. sezonuna ilişkin resmi bir onay veya yayın tarihi açıklanmış değil. Dizinin devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararın önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.

Seni Tanıyorum dizisi 2. sezon var mı? Netflix Seni Tanıyorum devam edecek mi?

Netflix’in yeni yerli dizisi Seni Tanıyorum, 17 Eylül’de izleyiciyle buluşmasının ardından kısa sürede sosyal medyanın konuşulan yapımları arasında yer aldı. Diziyi izleyen kullanıcılar özellikle , ve Ozan Dolunay’ın performansları ile hikâyenin gerilim dozuna ilişkin olumlu yorumlar paylaştı. 

Seni Tanıyorum dizisi 2. sezon var mı? Netflix Seni Tanıyorum devam edecek mi?

Bazı izleyiciler sosyal medyada dizinin ikinci sezonu için şimdiden çağrıda bulunurken, “İkinci sezon hazırlıklarına başlayın” şeklinde yorumlar da yapıldı.

Seni Tanıyorum dizisi 2. sezon var mı? Netflix Seni Tanıyorum devam edecek mi?

Seni Tanıyorum’un ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor ve sezonun tamamı Netflix’te izlenebiliyor. Ancak platform tarafından şu ana kadar dizinin 2. sezonuna ilişkin resmi bir onay veya yayın tarihi açıklanmış değil. Bu nedenle dizinin devam edip etmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı.

Seni Tanıyorum dizisi 2. sezon var mı? Netflix Seni Tanıyorum devam edecek mi?

SENİ TANIYORUM 2. SEZON NE ZAMAN?

Seni Tanıyorum dizisinin 2. sezonu için şu an açıklanmış resmi bir yayın tarihi bulunmuyor. Netflix tarafından dizinin yeni sezonu için henüz resmi bir onay da paylaşılmadı. Bu nedenle Seni Tanıyorum 2. sezon ne zaman başlayacak sorusunun şu aşamada net bir yanıtı bulunmuyor. Yeni sezon kararı alınır ve çekim takvimi açıklanırsa, yayın tarihiyle ilgili detayların da netleşmesi bekleniyor.

Seni Tanıyorum dizisi 2. sezon var mı? Netflix Seni Tanıyorum devam edecek mi?

Seni Tanıyorum’un ilk sezonu izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, dizinin devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medyada ikinci sezonun gelmesini isteyen yorumlar dikkat çekerken, Netflix cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

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#elçin sangu
#netflix
#melis sezen
#ozan dolunay
#Seni Tanıyorum
#Medya
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