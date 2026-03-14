Eski çalışan bu sefer kundaklama için mesai harcadı: Pizzacı zincirinin iki şubesini yaktı, üçüncüde yakalandı

Nilüfer, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir pizzacıda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayın hemen ardından aynı kişiye ait iş yerinin Beşevler Mahallesi'ndeki şubesinde de yangın çıktığı öğrenildi. Yine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE KAÇTI

Yangınların ardından polis ekipleri aynı kişiye ait ilçedeki üçüncü şubede önlem aldı. Bu sırada şüpheli üçüncü şubeye geldiğinde polisleri görünce kiralık aracıyla kaçmaya başladı.

Polisin kovalamacası sonucu yakalanan zanlının, daha önce iş yeri sahibiyle bir süre çalışan A.G. (32) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.