Gece kulübü kundaklandı, sahibi öldürüldü! Şüpheliler o anları kayda da aldı

Beşiktaş Levent’te 2 Mart Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir eğlence mekanının girişinde yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, mekanın girişinin benzin dökülerek ateşe verildiğini tespit etti. Olayın kundaklama olduğunun belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve kundaklama anlarını telefonla kaydeden 18 yaşındaki iki şüpheli M.A. ve S.M., Bağcılar’da yakalandı.
Şüpheliler, işlemleri için getirildikleri Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mekanın kundaklanmasına ilişkin mekan sahibi Yusuf Durmuş’un (38) bir süre önce işten çıkardığı için kendisine husumet besleyen güvenlik görevlisi tarafından azmettirildiği iddia edilirken, diğer yandan olaydan 1 gün sonra eğlence mekanı sahibi Yusuf Durmuş, Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki evinin önünde park halindeki aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Durmuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.