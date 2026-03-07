Menü Kapat
 | Baran Aksoy

Gece kulübü kundaklandı, sahibi öldürüldü! Şüpheliler o anları kayda da aldı

Beşiktaş Levent’te bir eğlence mekanı sabah erken saatlerde kundaklandı. Kundaklama olayına ilişkin 18 yaşındaki iki kundakçı yakalanırken mekan sahibi Yusuf Durmuş’un evinin önünde aracına bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü öğrenildi.

Beşiktaş Levent’te 2 Mart Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir eğlence mekanının girişinde çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanının kundaklanması olayıyla ilgili iki şüpheli yakalanırken, mekan sahibinin bir gün sonra silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi olayın bağlantısı hakkında soruları beraberinde getirdi.
Beşiktaş Levent'te bulunan bir eğlence mekanının girişinde 2 Mart Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangının benzin dökülerek kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi.
Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve kundaklama anlarını telefonla kaydeden 18 yaşındaki iki şüpheli M.A. ve S.M. yakalandı.
Yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mekanın sahibi Yusuf Durmuş, olaydan bir gün sonra Üsküdar'da aracına bindiği sırada silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
KUNDAKLAMA ANINI TELEFONLA KAYDETTİLER

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, mekanın girişinin benzin dökülerek ateşe verildiğini tespit etti. Olayın olduğunun belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve kundaklama anlarını telefonla kaydeden 18 yaşındaki iki şüpheli M.A. ve S.M., Bağcılar’da yakalandı.

Gece kulübü kundaklandı, sahibi öldürüldü! Şüpheliler o anları kayda da aldı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüpheliler, işlemleri için getirildikleri Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gece kulübü kundaklandı, sahibi öldürüldü! Şüpheliler o anları kayda da aldı

KUNDAKLANAN MEKANIN SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Mekanın kundaklanmasına ilişkin mekan sahibi Yusuf Durmuş’un (38) bir süre önce işten çıkardığı için kendisine husumet besleyen güvenlik görevlisi tarafından azmettirildiği iddia edilirken, diğer yandan olaydan 1 gün sonra sahibi Yusuf Durmuş, Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki evinin önünde park halindeki aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Durmuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

