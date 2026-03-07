Ordu'da acı olay! Anne ve kızı hayatını kaybetti

Ordu'nun Gölköy ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Paşapınar Mahallesi Küme Evleri mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 90 yaşındaki anne E.A. ve 56 yaşındaki kızı L.Y.'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi. Yakınları, şüphe üzerine anne ve kızının ikamet ettiği eve giderek evin kapısını açtı. Yakınları, kapı açıldığında yoğun bir dumanla karşılaşırken anne ve kızının içeride hareketsiz yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede anne E.A. ve kızı L.Y.'nin sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.