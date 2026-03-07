Açık camdan şüphelendiler, yaşlı kadının öldüğü ortaya çıktı!

Burdur'un Çeşmedamı Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Alacacılar Sokak oldu. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Şahsene Ölmezoğlu'nun evinin penceresinin uzun süredir açık olmasından şüphelenen komşuları, yaşlı kadına ulaşmaya çalıştı.

Şahsene Ölmezoğlu'na ulaşamayan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin kapısını açarken Ölmezoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken Ölmezoğlu'nun cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.