Antalya'da balıkçı teknesi battı! Denizde can pazarı yaşandı: 3 kişi son anda kurtuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 3 kişi son anda kendilerini denize atarak kıyıya çıkmayı başarırken, teknenin batma anı dron ile havadan görüntülendi.

Antalya'da balıkçı teknesi battı! Denizde can pazarı yaşandı: 3 kişi son anda kurtuldu
Antalya'nın ilçesine bağlı Dinek Mahallesi'ndeki Alanya Yat Limanı açıklarında balık tutmak amacıyla denize açılan 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi su almaya başladı. Teknenin kısa süre içinde suyla dolması üzerine durumun ciddiyetini fark eden teknedeki 3 kişi, denize atlayarak yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine Alanya Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, su almaya devam eden balıkçı teknesi kısa süre sonra yavaş yavaş sulara gömüldü.

Antalya'da balıkçı teknesi battı! Denizde can pazarı yaşandı: 3 kişi son anda kurtuldu

TEKNE DENİZİN DİBİNE GÖMÜLDÜ

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, batan tekne denizin dibine gömülerek gözden kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.

Antalya'da balıkçı teknesi battı! Denizde can pazarı yaşandı: 3 kişi son anda kurtuldu

BATAN TEKNE DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, teknenin batma anı bölgede bulunan bir dron tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde su alan teknenin yavaş yavaş suya gömülmesi ve kısa süre içinde tamamen gözden kaybolması yer aldı.

Antalya'da balıkçı teknesi battı! Denizde can pazarı yaşandı: 3 kişi son anda kurtuldu
