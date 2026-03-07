Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı branş dağılımı 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı, başvurular ne zaman?

Adalet Bakanlığı, 2026 yılında toplam 15 bin personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada personel alımının detaylarını açıkladı. Personel alımı iki etapta gerçekleştirilirken ilk olarak 10 bin sonrasında ise kalan 5 bin kadro için ilana çıkılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, branş dağılımı müracaat etmeye hazırlanan adaylar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda infaz koruma memuru, hemşire, şoför, hasta bakıcı, aşçı, bilgisayar teknisyeni, hizmetli ve diğer birçok kadroya alım gerçekleştirilmişti. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları 2026 ne zaman, kadro dağılımı açıklandı mı? İşte, personel alımına ilişkin yapılan açıklama…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı branş dağılımı 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı, başvurular ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 12:57

Adalet Bakanı , Adalet Bakanlığı bünyesinde 15 bin yeni personel istihdam edileceğini açıkladı. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları, belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların, açılan ilanlardaki özel ve genel şartları sağlaması gerekiyor. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Adalet Bakanlığı personel alımı iki ayrı etapta gerçekleştirilecek. İlk olarak 10 bin personel alımı ilanı yayımlandıktan sonra başvurular toplanacak. Başvuru yapacak adaylar, ilanda yer alan bilgiler doğrultusunda adım adım müracaatlarını gerçekleştirecek. İkinci alımlarda ise 5 bin kontenjan ayrılacak. Peki Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı kadro dağılımı açıklandı mı? İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı detayları…

ADALET BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI 2026 AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Personel alımı kılavuzu adalet.gov.tr adresinden yayımlandıktan sonra personel alımına ilişkin detaylar belli olacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda en fazla kadro infaz ve koruma memuru (gardiyan) kadrosuna ayrılmıştı. Hemşire, hasta bakıcı, şoför, aşçı, bilgisayar teknisyeni, elektrik teknisyeni, makine teknisyeni, motor teknisyeni, gıda teknisyeni, metal teknisyeni ve diğer birçok kadroya alım yapılmıştı.

Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı branş dağılımı 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı, başvurular ne zaman?

ADALET BAKANI GÜRLEK DETAYLARI AÇIKLADI

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. 10 bin personel alımı için Nisan ayında ilan yayınlanması planlandığını aktaran Gürlek, kalan 5 bin kadro için ise haziran ayında ilan çıkılacağını ifade etti.

Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı branş dağılımı 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı, başvurular ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı ilk alımlar için Nisan ayında ilanı yayımlayacak. Nisan ayının en geç üçüncü haftasına kadar personel alımı başvurularının başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı eksik kadro ve branşlara yönelik çalışma yürüyor. Çalışma tamamlandıktan sonra alım yapılacak iller, kadro ve branş dağılımı belli olacak. Kalan 5 bin alım ise Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri, belirlenen tarihlerde e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı branş dağılımı 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı, başvurular ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER OLACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak adayların, özel ve genel başvuru şartlarını sağlaması gerekiyor. Bu yıl yapılacak alımlarda geçtiğimiz yılda olduğu gibi adaylarda KPSS puan şartı araması bekleniyor. 2025 yılında yapılan personel alımında adaylardan KPSS ortaöğretim (lise) ön lisans ve lisans puanı şartı aramıştı. Bu yıl yapılacak alımlarda eğitim, sınav ve diğer özel şartlar kılavuzla birlikte belli olacak.

Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı branş dağılımı 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı, başvurular ne zaman?
ETİKETLER
#Akın Gürlek
#Adalet Bakanlığı Personel Alımı
#15 Bin Yeni Personel
#E-devlet Başvuruları
#Kpss Puan Şartı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.