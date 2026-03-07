Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı branş dağılımı 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı, başvurular ne zaman?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde 15 bin yeni personel istihdam edileceğini açıkladı. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları, belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların, açılan ilanlardaki özel ve genel şartları sağlaması gerekiyor. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Adalet Bakanlığı personel alımı iki ayrı etapta gerçekleştirilecek. İlk olarak 10 bin personel alımı ilanı yayımlandıktan sonra başvurular toplanacak. Başvuru yapacak adaylar, ilanda yer alan bilgiler doğrultusunda adım adım müracaatlarını gerçekleştirecek. İkinci alımlarda ise 5 bin kontenjan ayrılacak. Peki Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı kadro dağılımı açıklandı mı? İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı detayları…

ADALET BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI 2026 AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Personel alımı kılavuzu adalet.gov.tr adresinden yayımlandıktan sonra personel alımına ilişkin detaylar belli olacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda en fazla kadro infaz ve koruma memuru (gardiyan) kadrosuna ayrılmıştı. Hemşire, hasta bakıcı, şoför, aşçı, bilgisayar teknisyeni, elektrik teknisyeni, makine teknisyeni, motor teknisyeni, gıda teknisyeni, metal teknisyeni ve diğer birçok kadroya alım yapılmıştı.

ADALET BAKANI GÜRLEK DETAYLARI AÇIKLADI

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. 10 bin personel alımı için Nisan ayında ilan yayınlanması planlandığını aktaran Gürlek, kalan 5 bin kadro için ise haziran ayında ilan çıkılacağını ifade etti.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı ilk alımlar için Nisan ayında ilanı yayımlayacak. Nisan ayının en geç üçüncü haftasına kadar personel alımı başvurularının başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı eksik kadro ve branşlara yönelik çalışma yürüyor. Çalışma tamamlandıktan sonra alım yapılacak iller, kadro ve branş dağılımı belli olacak. Kalan 5 bin alım ise Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri, belirlenen tarihlerde e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER OLACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak adayların, özel ve genel başvuru şartlarını sağlaması gerekiyor. Bu yıl yapılacak alımlarda geçtiğimiz yılda olduğu gibi adaylarda KPSS puan şartı araması bekleniyor. 2025 yılında yapılan personel alımında adaylardan KPSS ortaöğretim (lise) ön lisans ve lisans puanı şartı aramıştı. Bu yıl yapılacak alımlarda eğitim, sınav ve diğer özel şartlar kılavuzla birlikte belli olacak.