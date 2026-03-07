Fatma Nur öğretmen öldürülmüştü! Soruşturmada flaş gelişme

İstanbul Çekmeköy’de öğrencisi tarafından öldürülen Biyoloji öğretmeni Fatmanur Çelik’in cinayeti hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan idari soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ve okul müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 2 Mart'ta meydana gelen saldırıda, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmeni Fatma Nur Çelik ile birlikte Z.A. ve öğrenci S.K.’yi bıçaklamıştı. Çelik hayatını kaybederken öğrenci F.S.B. ise tutuklanmıştı.