Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Fatma Nur öğretmenin adı yaşatılacak: Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi'den taziye ziyareti

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in evine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, taziye ziyareti yaptı. Yaşamını yitiren öğretmenin adının görev yaptığı okula verileceği açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 01:13
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 01:16

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencisinin vahşice saldırısında can veren biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in Konya'daki ailesini ziyaret etti.

Fatma Nur öğretmenin adı yaşatılacak: Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi'den taziye ziyareti


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TAZİYELERİNİ İLETTİ

Milli Eğitim Bakanı Tekin ile İçişleri Bakanı Çiftçi, öğretmen Fatma Nur Çelik’in annesi Rukiye Arıcan ve kardeşi Cihan Çelik'e başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla anne Rukiye Arıcan'ı arayarak taziyelerini iletirken, Milli Eğitim Bakanı Tekin, hayatını kaybeden öğretmenin adının görev yaptığı okula verileceğini söyledi.

Fatma Nur öğretmenin adı yaşatılacak: Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi'den taziye ziyareti


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, belediye meclisinin ilk toplantısında alınacak kararla şehirde bir caddeye Fatma Nur Çelik'in adının verileceğini belirtti. Ayrıca Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kararıyla merhum öğretmenin oğlunun yükseköğrenim hayatının sonuna kadar eğitim giderlerinin karşılanacağı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatma Nur Çelik öğretmen olayı nedir, ne oldu? Fatma Nur Çelik kimdir, neden öldü?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
EGM'den APP plakalarla ilgili açıklama
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.