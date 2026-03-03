Menü Kapat
TGRT Haber
Eğitim
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Fatma Nur Çelik öğretmen olayı nedir, ne oldu? Fatma Nur Çelik kimdir, neden öldü?

İstanbul’da 17 yaşındaki öğrencisi tarafından sırtından bıçaklanarak hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik’in anısına eğitim sendikaları bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde biyoloji öğretmeni olarak görev yapan Fatma Nur Çelik’in 44 yaşında olduğu biliniyor. Geçtiğimiz yıl öğrencinin başka bir kavgaya karıştığı bilgisine ulaşılırken Fatma Nur Çelik’in daha önce yapılan bir disiplin kurulu toplantısında saldırgan hakkında “Can güvenliğimiz yok” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Peki Fatma Nur Çelik öğretmen olayı nedir, ne oldu? Fatma Nur Çelik kimdir, neden öldü? İşte, Fatma Nur Çelik’in hayatı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fatma Nur Çelik öğretmen olayı nedir, ne oldu? Fatma Nur Çelik kimdir, neden öldü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 10:35

Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesinin ardından okulda eğitime bir gün ara verildi. Öğretmen Fatma Nur Çelik’in yanı sıra olay sırasında araya girmeye çalışan bir öğrenci ve bir öğretmende yaralanırken tedavilerinin sürdüğü biliniyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Milli Eğitim Bakanlığı yaralıların hayati tehlikesi olmadığını aktardı. Fatma Nur Çelik öğretmenin acı haberinin alınmasının ardından Eğitim İş, Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim Sen sendikaları, sosyal medya hesaplarından yaşanan olayı protesto etmek amacıyla bir günlük iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı. Peki Fatma Nur Çelik kimdir, neden öldü? İşte, Fatma Nur Çelik hakkında bilinenler ve diğer detaylar…

FATMA NUR ÇELİK ÖĞRETMEN OLAYI NEDİR, NE OLDU?

İstanbul Çekmeköy’deki, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen olarak çalışan Fatma Nur Çelik, öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Öğrencinin geçtiğimiz yılda benzer şekilde kavgaya karıştığı bilinirken Fatma öğretmenin disiplin kurulunda “Can güvenliğimiz yok” diyerek meslektaşlarını uyardığı öğrenildi. İddiaya göre 17 yaşındaki katil zanlısı F.S.B babası tarafından iki gün önce Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkarıldı.

Fatma Nur Çelik öğretmen olayı nedir, ne oldu? Fatma Nur Çelik kimdir, neden öldü?

FATMA NUR ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Fatma Nur Çelik, İstanbul’da bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Biyoloji öğretmeni olarak görev yapıyordu.

Çevresi tarafından başarılı bir öğretmen olduğu sıkça dile getirilen Fatma Nur Çelik, sadece başarılı bir öğretmen değil aynı zamanda öğrencileriyle olan iletişimiyle de tanınıyordu.

Üniversite yıllarında katıldığı bir ses yarışmasında bölge birincisi olan Fatma Nur Çelik, bu anıya ait 20 yıllık bir kaydı kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

44 yaşındaki Fatma öğretmenin evli ve ilkokul 5. sınıfta eğitim gören bir erkek çocuğu olduğu biliniyor.

Fatma Nur Çelik öğretmen olayı nedir, ne oldu? Fatma Nur Çelik kimdir, neden öldü?


