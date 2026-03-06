Adalet Bakanı Akın Gürlek, medya temsilcileri iftar buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Gürlek'ten "Fatma öğretmen ve suça sürüklenen çocuk" açıklaması: Yetişkin gibi ceza alacaklar! Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir öğretmen cinayeti sonrası çocuklara yönelik cezaların yetersiz olduğunu belirterek yasal düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Bakan Gürlek, İstanbul'da 44 yaşındaki bir öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Olayın ardından, çocukların işlediği suçlarda artış olduğuna dikkat çekti ve bu tür olayların sebeplerinin geniş katmanlı bir şekilde araştırılacağını söyledi. Çocukların işlediği suçlara verilen cezaları yetersiz bulduğunu ifade eden Gürlek, mevcut yasal düzenlemelerde çocuklar için özel indirimler ve infazda ayrıcalıklar olduğunu dile getirdi. Özellikle adam öldürme gibi suçlarda, çocukların da yetişkinler gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını sağlayacak düzenlemeler için adımlar atılacağını belirtti. Bu konuda mecliste bir komisyon kurulduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik, 2 Mart'ta bir öğrenci tarafından uğradığı bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili konuşan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"BU ÇOCUĞUN BİR ŞEY YAPACAĞI ASLINDA BELLİ..."

"Bir öğretmenimiz hayatının baharında 44 yaşında, 17 yaşında bir öğrencisi tarafından hunharca saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Gerçekten üzüldük. Ben buradan öğretmenimize, kederli ailesine, öğrencilerine tekrardan başsağlığı diliyorum. Son zamanlarda sizin de dikkatinizi çekmiştir. Özellikle çocukların işlediği bu tür olaylar eylemler arttı. Şimdi kıymetli basın mensupları bu tabii çok geniş bir alan şöyle burada ailenin sosyal yapısı, eğitim düzeyi, bunların hepsinin incelenmesi gerekiyor. Bakın bu 17 yaşındaki öğrenci de siz de hepiniz muhtemelen biliyorsunuzdur. Daha önceden bir psikolojik sorunu var. Okulla ilgili bir uzaklaştırma cezası almış. Yani bu çocuğun bir eylem yapacağı aslında belli. Bunları bizim bir gözlemlememiz gerekiyor, süreç göstermemiz gerekiyor. Çok geniş katmanlı bir şekilde bunların sebeplerini araştıracağız"

"ÇOCUKLARLA İLGİLİ CEZALARI YETERSİZ BULUYORUM"

Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz bulduğunu söyleyen Bakan Gürlek, "Bunu daha önce de söylemiştim. Maalesef kanunumuzda şöyle bir düzenleme var 12 - 15 yaş aralığı ve 15 yaş ve 18 yaş aralığı hakkında ayrı ayrı çocuklara özel indirimler yapılmış. Bir de biliyorsunuz çocukların almış olduğu cezaların infazında özel bir ayrıcalık var. Çocukların cezaevinde kalmış olduğu 1 gün, 2 gün sayılıyor. Çocuklar diğer mahkumlar gibi ayrı bir cezaevinde kalmıyor. Çocuk evi dediğimiz şekilde biraz daha şartları uygun cezaevinde kalıyor. Bu konuda gerekli adımları atacağız. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede mecliste bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. İnşallah bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz. "