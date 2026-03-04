Okulda akılalmaz kavga: Veliler saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada

Esenyurt İstiklal mahallesinde bulunan okul binası içerisinde veliler arasında kavga yaşandı. İddiaya göre ana sınıfında okuyan çocuklarının sınıfta başka bir öğrenciyle yaşadığı sorunu, okul yönetimine bildiren veliler ile diğer öğrencinin ailesi arasında tartışma çıktı. Ana sınıfında okuyan öğrencinin yakınları bir anda koridorda bulunan kadına saldırdı. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, şikayet edilen öğrencinin sınıfı değiştirildi. Saldırıya uğrayan veli Neslihan Karataş,"...zorbalığı yapan okulda çocuklar değil; maalesef zorba veliler de var. Bu zorba çocukları da bu zorba velilerin yetiştirdiğini lütfen unutmayalım. Okulda o kadar öğretmenin, eğitimcinin ve çocuğun bulunduğu bir ortamda beni darp eden bir insanın daha neler yapabileceğini kestirebiliyorum" dedi.

