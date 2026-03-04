Menü Kapat
Beşiktaş Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? BJK GS maç bileti satışı için geri sayım!

Beşiktaş Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak taraftarlarca heyecanla bekleniyor. Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisi, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmalar arasında yer alıyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar hem maçın detaylarını hem de bilet sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Ligde liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray ile üst sıralarda yer alan Beşiktaş arasındaki puan farkı, derbinin önemini daha da artırıyor. BJK GS maç bileti ne zaman satışa çıkacak? İşte Beşiktaş Galatasaray maç bileti ile ilgili son detaylar…

Beşiktaş Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? BJK GS maç bileti satışı için geri sayım!
04.03.2026
04.03.2026
Trendyol Süper Lig’de heyecan, 7 Mart Cumartesi akşamı oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisiyle devam edecek. Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak mücadele öncesinde gözler bilet satış sürecine çevrildi.

Beşiktaş Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? BJK GS maç bileti satışı için geri sayım!

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak derbi, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmaya Beşiktaş ev sahipliği yapacak ve mücadele Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı ekip 46 puanla ligde 4. sırada bulunurken, Galatasaray ise 58 puanla lider konumda yer alıyor.

Beşiktaş Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? BJK GS maç bileti satışı için geri sayım!

Oynanacak derbi mücadelesi bu haftanın en çok beklenen maçı olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma, hem tribünlerde hem de ekran başında yoğun ilgi görecek. İstanbul’daki mücadelede stadyumun tamamen dolması bekleniyor.

Beşiktaş Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? BJK GS maç bileti satışı için geri sayım!

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş’ın iç saha maçlarında uyguladığı standart prosedüre göre biletler genellikle karşılaşmadan 4-5 gün önce satışa sunuluyor. Bu çerçevede, 7 Mart’taki derbi için biletlerin maçtan birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyordu. Ancak yoğun ilgi olacağı için bu maç öncesi muhtemelen 5 Mart’ta Passo platformu üzerinden satışa çıkarılması bekleniyor. Henüz açıklanma tarihi belirsizliğini koruyor.

Öncelikli satışların ise Passolig üyeleri, kombine sahipleri ve Beşiktaş taraftarları için daha erken tarihte başlaması bekleniyor. Resmi duyuruların Beşiktaş’ın resmi internet sitesi bjk.com.tr ve Passo üzerinden yapılacak. Şu an itibarıyla genel satış takvimi ve detaylara ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Beşiktaş Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? BJK GS maç bileti satışı için geri sayım!

BEŞİKTAŞ GALATASARAY BİLET FİYATLARI

Derbi karşılaşmasının bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak derbi olması nedeniyle fiyatların normal lig maçlarına kıyasla daha yüksek seviyelerde olması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekibin son iç saha maçı olan Göztepe karşılaşmasında açıklanan bilet fiyatları ise şöyleydi:

Göztepe maçında VIP 100 tribünü 14.000 TL, VIP 101-126 tribünleri 9.000 TL olarak belirlenmişti. 1. Kategori 2.950 TL, 2. Kategori 2.650 TL, 3. Kategori 2.350 TL, 4. Kategori 1.900 TL, 5. Kategori 1.750 TL ve 6. Kategori 1.500 TL’den satışa sunulmuştu. Doğu Üst tribünü 1.750 TL, 7. Kategori 1.150 TL ve 8. Kategori ise 975 TL olarak açıklanmıştı.

