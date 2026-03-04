Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Yeni torba yasa teklifi Meclis’te! İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı

Milyonlarca emekli ve çalışanın büyük bir merakla beklediği “Torba Kanun” TBMM'ye sunuldu. Ekonomik düzenlemeleri de kapsayan kanun teklifinin detaylarını SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. Karakaş, teklifin tüm çalışanlara ve işverenlere olumlu etki edeceğini belirtti. Öte yandan Karakaş, teklifte bulunan yemek bedelinden bedelli askerlik ücretine, işsizlik sigortasından emekli ikramiyesine kadar birçok konuyu da ele aldı.

Milyonlarca emekli ve çalışanın dört gözle beklediği 19 maddelik teklifi TBMM sunuldu. Yeni pakette yemek bedelinden ücretine, işsizlik sigortasından emekli ikramiyesine kadar birçok konu başlığı bulunuyor.

TEKLİFTE KRİTİK MADDELER VAR

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, milyonlarca emekli ve çalışanın büyük bir merakla beklediği 'Torba Kanun' teklifinin nihayet TBMM'ye sunulduğunu vurgulayıp ekonomik düzenlemeleri de kapsayan teklifin 19 maddeden oluştuğunu aktardı. Yeni vergi düzenlemelerinin yanı sıra çalışma hayatını yakından ilgilendiren kritik maddeler içerdiğini söyleyen Karakaş, özellikle işsizlik sigortası fonu ve sosyal güvenlik prim matrahı gibi konularda önemli değişiklikler öngörüldüğünü belirtti.

Yeni torba yasa teklifi Meclis’te! İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı

ÇALIŞANLARIN YEMEK BEDELLERİ HAKKINDA DÜZENLEME

"Düzenlemede en çok dikkat çeken başlık ise çalışanların yemek bedeli meselesidir" diyen Karakaş "Memnuniyetle ifade etmeliyim ki; sunduğumuz çözüm önerileri Torba Kanun teklifinde aynen yer buldu. Bu gelişmenin tüm çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle bu karmaşadan en çok etkilenen muhasebe ve İnsan Kaynakları (İK) departmanı çalışanları için bu düzenleme büyük bir kolaylık sağlayacaktır" dedi.

Yeni torba yasa teklifi Meclis’te! İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE OLACAK?

Bayram ikramiyesi ile ilgili de değerlendirmelerini aktaran Karakaş "Diğer yandan bu Torba Kanunda kesin olarak yer alması beklenen Ramazan Bayramı İkramiyesinin artırılmasına ilişkin düzenlemeye “savaş” gerekçesiyle maalesef yer verilmedi. Ancak karamsarlığa gerek yok. Her an bir önerge ile artış yapılmasının mümkün olduğunu belirtelim" dedi.

Yeni torba yasa teklifi Meclis’te! İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı

İŞSİZLİK SİGORTASI

Karakaş, İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca işsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere tüm sigortalılar, işverenler ve devletin, işsizlik sigortası primi ödediğini vurgulayıp işsizlik sigortası priminin, prime esas aylık brüt kazançlarından %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 devlet payı olarak alındığını aktardı. Karakaş "Torba Kanun Teklifi ile %1 olan devlet payı oranının, ihtiyaç duyulması hâlinde yarısına kadar artırılmasına, İşsizlik Sigortası Fonunun gelirlerinin ve varlıklarının ödeme yükümlülüklerini karşılamaya yeterli olduğu dönemlerde ise bütçe imkânları göz önünde bulundurularak yarısına kadar düşürülmesine Cumhurbaşkanının yetkili olduğu düzenlenmektedir" açıklamasını yaptı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Karakaş, bedelli askerlik ücreti ile ilgili düzenlemeye de değinerek bedelli askerlik ücretinin yüzde 25 oranında artırılacağını ve bu artıştan elde edilen gelirin bir kısmının Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılmasının öngörüldüğünü aktardı. Karakaş etkisi ile ilgili ise "Bedelli askerlik maliyeti artarken, savunma sanayii projeleri için ek bir kaynak oluşturulacaktır" dedi.

Yeni torba yasa teklifi Meclis’te! İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı
#bedelli askerlik
#emekli ikramiyesi
#torba kanun
#Işsizlik Sigortası
#Yemek Bedeli
#Ekonomi
