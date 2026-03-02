Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
3. Sayfa
İstanbul'da lisede dehşet! 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi defalarca bıçakladı

İstanbul Çekmeköy'de F.S.B. isimli öğrenci dehşet saçtı. 2 öğretmeni ile bir öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi gözaltına alınırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
14:02
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
14:02

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. okulda dehşet saçtı. F.S.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle kadın öğretmenler F.N.Ç. ve Z.A. ile öğrenci S.K.'ya yanında getirdiği bıçakla saldırdı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B.'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

#bıçaklı saldırı
#Öğrenci Saldırısı
#İstanbul Valiliği
#Okulda Şiddet
#Yaralı Öğretmen
#3. Sayfa
