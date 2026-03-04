Trafikte maganda dehşeti: Minibüsü durdurup bıçak çekti! Korku dolu anlar kamerada

Kategoriler
İstanbul
Küçükçekmece Sefaköy’de dün bir otomobil sürücü ile minibüs sürücüsü yol vermeme nedeniyle tartışmaya başladı. Diğer araç sürücüleri ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Yaşlı otomobil sürücüsü bir süre sonra aracına yönelerek bıçak alıp minibüs şoförüne doğrulttu. Yolcular o anları korku içerisinde izledi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.