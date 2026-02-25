Kağıthane'de 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı!

Kategoriler
Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda otomobilin sürücüsü Recep Başkök, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, kontrolden çıkan araç önce bir otomobile, ardından güvenlik noktasına çarparak durabilmişti. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki başka bir araca çarpmıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanmış, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde aracın hızla gelerek önce park halindeki araca ardından duvara çaptığı görülüyor.