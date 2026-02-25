Diyarbakır'da 5 kişinin öldüğü kazada kahreden detay

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; iki otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Feci kazada 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 1 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Özetle

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belirlendi. Serhat Özpınar, Meryem, Zemzem ve Gamze Karatay ile diğer otomobildeki Mahmut Gezer'in kazada hayatını kaybetti.

MEVLİDE KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Feci kazayla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Karatay ailesinin mevlit programına katılmak için ilçe merkezine gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.