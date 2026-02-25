Menü Kapat
TGRT Haber
 Baran Aksoy

Diyarbakır'da 5 kişinin öldüğü kazada kahreden detay

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın ardından kahreden bir detay ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2026
14:09
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
14:12

'ın ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; iki otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Feci kazada 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 1 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün akşam iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hayatını kaybedenlerin Serhat Özpınar, Meryem, Zemzem ve Gamze Karatay ile Mahmut Gezer olduğu belirlendi.
Karatay ailesinin mevlit programına katılmak için yola çıktığı öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Diyarbakır'da 5 kişinin öldüğü kazada kahreden detay

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belirlendi. Serhat Özpınar, Meryem, Zemzem ve Gamze Karatay ile diğer otomobildeki Mahmut Gezer'in kazada hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da 5 kişinin öldüğü kazada kahreden detay

MEVLİDE KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Feci kazayla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Karatay ailesinin mevlit programına katılmak için ilçe merkezine gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

