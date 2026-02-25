Antalya'da peluş ayıcık hırsızlığı! 100 TL bırakıp 5 bin TL'lik ayıyı çaldılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde bir çiçekçi dükkanının önüne gelen 2 şüpheli, dükkan kapısının altına 100 TL bırakarak kapı önünde bulunan ve yaklaşık değeri 5 bin TL olduğu belirtilen büyük boy pelüş ayıcığı çalarak olay yerinden kaçtı. Sabah iş yerine gelen dükkan çalışanı, pelüş ayıcığın yerinde olmadığını fark ederken hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan aynı iş yerinde geçtiğimiz haziran ayında da kapı önünde sergilenen 2 adet pelüş ayıcığın çalındığı ortaya çıktı.