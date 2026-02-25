Menü Kapat
Orion'un nefes kesen görüntüsü! Bitlis’te uzay tutkunları o anları kayda aldı

’te karlı dağlarda eksi 4 derece soğukta gerçekleştirilen 4 saatlik çekim sonucunda ortaya muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıkta bulunan Orion Bulutsusu net bir şekilde görüntülendi.

HABERİN ÖZETİ

Orion'un nefes kesen görüntüsü! Bitlis’te uzay tutkunları o anları kayda aldı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Bitlis'te eksi 4 derecede karlı dağlarda yapılan 4 saatlik çekim sonucunda, yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıktaki Orion Bulutsusu net bir şekilde görüntülendi.
Bitlis'te karlı dağlarda eksi 4 derecede 4 saatlik çekim gerçekleştirildi.
Çekimler sonucunda yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıktaki Orion Bulutsusu net görüntülendi.
Orion Bulutsusu, Samanyolu içerisinde Avcı takımyıldızı bölgesinde yer alan dağınık bir bulutsudur.
En parlak bulutsulardan biri olup gece çıplak gözle görülebilir.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

ORION BULUTSUSU NEDİR?

Orion Bulutsusu, Samanyolu içerisinde Avcı takımyıldızı bölgesinde, Avcı Kuşağı'nın güneyinde yer alan dağınık bir bulutsudur. En parlak bulutsulardan olan Orion yaklaşık 24 ışık yılı çapındadır ve gece çıplak gözle görülebilir.

