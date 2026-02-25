Orion'un nefes kesen görüntüsü! Bitlis’te uzay tutkunları o anları kayda aldı

Kategoriler
Bitlis’te karlı dağlarda eksi 4 derece soğukta gerçekleştirilen 4 saatlik çekim sonucunda ortaya muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıkta bulunan Orion Bulutsusu net bir şekilde görüntülendi.
Orion Bulutsusu, Samanyolu içerisinde Avcı takımyıldızı bölgesinde, Avcı Kuşağı'nın güneyinde yer alan dağınık bir bulutsudur. En parlak bulutsulardan olan Orion yaklaşık 24 ışık yılı çapındadır ve gece çıplak gözle görülebilir.