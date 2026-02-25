Pakistan'da polis kontrol noktasına bombalı saldırı

Kategoriler
Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Bhakkar bölgesinde polis kontrol noktası intihar saldırısıyla hedef alındı. Saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırı anına ilişkin görüntülerde, saldırganın kontrol noktasına yaklaştıktan sonra üzerindeki bombayı infilak ettirdiği görülüyor. Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.