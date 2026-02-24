Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emeklilikte altın dokunuş dönemi bitti! Bu tarihte sigortalı olanlar yandı

Şubat 24, 2026 14:07
1
düşük emekli maaşı

Emekli olunca düşük maaş almamak için bazı kritik noktaları bilmek gerekiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yanlış bilgilerle emeklilik planı yapanların hem emeklilik süresi uzayabiliyor hem de daha düşük maaşla karşı karşıya kalınabildiğini belirtti.
 

2
Emeklilikte altın dokunuş

Emeklilikte "altın dokunuş" olarak bilinen bir kuraldaki değişiklikten bahseden Karakaş, "Bilindiği gibi emeklilikte hangi statüden (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) emekli olunacağını belirleyen önemli bir kural vardı: Son 1261 gün kuralı. Son 7 yıl yani 2520 günün yarısından bir gün fazlası olan 1261 gün hangi statüde geçtiyse, kişi o statüden emekli oluyordu. Yani son 3,5 yıl nerede çalıştıysanız emeklilik oradan bağlanıyordu" dedi ve ancak bu kuralın herkes için geçerli olmadığının altını çizdi.
 

3
ilk sigorta girişiniz

Karakaş, "eğer ilk sigorta girişiniz Ekim 2008 sonrası ise artık 1261 gün kuralı sizin için uygulanmıyor" diyerek emekli olacak vatandaşlara kritik uyarıda bulundu.
 

4
1261 GÜN KURALI HERKES İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

1261 GÜN KURALI HERKES İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlarda, son 7 yıl hesabı yerine toplam çalışma süresinin dikkate alındığını belirten Karakaş, yani emeklilikte belirleyici olanın son dönem değil, tüm sigortalılık geçmişi olacağını vurguladı.

 

5
EMEKLİ MAAŞI

Bu nedenle “nasıl başlarsa öyle gider” mantığının değil, “toplam çalışma süresi nasıl oluştuysa ona göre sonuç doğar” anlayışının geçerli olacağını söyleyen Karakaş, "Yanlış bir planlama hem daha geç emekliliğe hem de daha düşük maaşa neden olabilir" diyerek emekli olacakları uyardı.
 

6
2008 sigorta girişi

Karakaş, "Ancak ilk sigorta girişiniz Ekim 2008’den önce ise eski sistem geçerli olacak. Bu durumda son 1261 gün kuralı hâlâ önemini koruyor. Doğru bir planlamayla ve fiili çalışmayla ciddi avantaj sağlamak mümkün" dedi.
 

7
EYT kapsamı

Bir örnekle açıklayan Karakaş, "Örneğin EYT kapsamındasınız, erkek ve Bağkur’lusunuz. Normal şartlarda Bağkur’da 9.000 gün prim gerekiyor. Bu oldukça yüksek bir süre. Ancak son 3,5 yılı SSK’lı olarak çalışırsanız, 9.000 gün yerine SSK şartlarına tabi olabilirsiniz. Böylece 9.000 gün yerine 5.900 gün ya da şartlarınıza göre daha düşük primle emekli olma imkânı doğabilir" dedi.
 

8
emeklilikte statü seçimi

Sonuç olarak emeklilikte statü seçimi ve prim planlamasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Karakaş, "Yanlış bir adım yıllarca daha fazla çalışmaya ya da daha düşük maaşa neden olabilir. Bu yüzden karar vermeden önce mevzuatı doğru analiz etmek ve planlı hareket etmek büyük önem taşıyor" diyerek emekli olacakları uyardı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.