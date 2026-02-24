Emeklilikte altın dokunuş dönemi bitti! Bu tarihte sigortalı olanlar yandı

Kategoriler
Emekli olunca düşük maaş almamak için bazı kritik noktaları bilmek gerekiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yanlış bilgilerle emeklilik planı yapanların hem emeklilik süresi uzayabiliyor hem de daha düşük maaşla karşı karşıya kalınabildiğini belirtti.
Emeklilikte "altın dokunuş" olarak bilinen bir kuraldaki değişiklikten bahseden Karakaş, "Bilindiği gibi emeklilikte hangi statüden (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) emekli olunacağını belirleyen önemli bir kural vardı: Son 1261 gün kuralı. Son 7 yıl yani 2520 günün yarısından bir gün fazlası olan 1261 gün hangi statüde geçtiyse, kişi o statüden emekli oluyordu. Yani son 3,5 yıl nerede çalıştıysanız emeklilik oradan bağlanıyordu" dedi ve ancak bu kuralın herkes için geçerli olmadığının altını çizdi.
Karakaş, "eğer ilk sigorta girişiniz Ekim 2008 sonrası ise artık 1261 gün kuralı sizin için uygulanmıyor" diyerek emekli olacak vatandaşlara kritik uyarıda bulundu.
Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlarda, son 7 yıl hesabı yerine toplam çalışma süresinin dikkate alındığını belirten Karakaş, yani emeklilikte belirleyici olanın son dönem değil, tüm sigortalılık geçmişi olacağını vurguladı.
Bu nedenle “nasıl başlarsa öyle gider” mantığının değil, “toplam çalışma süresi nasıl oluştuysa ona göre sonuç doğar” anlayışının geçerli olacağını söyleyen Karakaş, "Yanlış bir planlama hem daha geç emekliliğe hem de daha düşük maaşa neden olabilir" diyerek emekli olacakları uyardı.
Karakaş, "Ancak ilk sigorta girişiniz Ekim 2008’den önce ise eski sistem geçerli olacak. Bu durumda son 1261 gün kuralı hâlâ önemini koruyor. Doğru bir planlamayla ve fiili çalışmayla ciddi avantaj sağlamak mümkün" dedi.
Bir örnekle açıklayan Karakaş, "Örneğin EYT kapsamındasınız, erkek ve Bağkur’lusunuz. Normal şartlarda Bağkur’da 9.000 gün prim gerekiyor. Bu oldukça yüksek bir süre. Ancak son 3,5 yılı SSK’lı olarak çalışırsanız, 9.000 gün yerine SSK şartlarına tabi olabilirsiniz. Böylece 9.000 gün yerine 5.900 gün ya da şartlarınıza göre daha düşük primle emekli olma imkânı doğabilir" dedi.
Sonuç olarak emeklilikte statü seçimi ve prim planlamasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Karakaş, "Yanlış bir adım yıllarca daha fazla çalışmaya ya da daha düşük maaşa neden olabilir. Bu yüzden karar vermeden önce mevzuatı doğru analiz etmek ve planlı hareket etmek büyük önem taşıyor" diyerek emekli olacakları uyardı.