Emeklilikte altın dokunuş dönemi bitti! Bu tarihte sigortalı olanlar yandı

Emeklilikte "altın dokunuş" olarak bilinen bir kuraldaki değişiklikten bahseden Karakaş, "Bilindiği gibi emeklilikte hangi statüden (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) emekli olunacağını belirleyen önemli bir kural vardı: Son 1261 gün kuralı. Son 7 yıl yani 2520 günün yarısından bir gün fazlası olan 1261 gün hangi statüde geçtiyse, kişi o statüden emekli oluyordu. Yani son 3,5 yıl nerede çalıştıysanız emeklilik oradan bağlanıyordu" dedi ve ancak bu kuralın herkes için geçerli olmadığının altını çizdi.

