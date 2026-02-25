Türkiye İran'ı işgal edecek ve mültecileri engelleyecek iddiası! Ankara'dan net tavır

Kategoriler
Bloomberg, Türkiye'nin ABD'ye müdahalesi için kendisinin de hazırlık yaptığını öne süren bir haber yayımlayarak işgal edeceğini iddia etti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi habere ilişkin bir açıklama yayımlayarak Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini vurguladı.
DMM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Bazı basın ve yayın organlarında yer alan “ABD’nin İran’a saldırması durumunda Türkiye’nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı” yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.
Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır.
Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."
