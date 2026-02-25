Menü Kapat
TGRT Haber
 Banu İriç

Türkiye İran'ı işgal edecek ve mültecileri engelleyecek iddiası! Ankara'dan net tavır

ABD'nin İran'a yönelik müdahalesinin konuşulduğu günlerde Bloomberg haberinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı öne sürüldü. İran saldırısı sırasında Türkiye'nin mülteci girişini engellemek için ülkenin topraklarına gireceği de iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi haberlere açıklık getirdi.

Türkiye İran'ı işgal edecek ve mültecileri engelleyecek iddiası! Ankara'dan net tavır
Haber Merkezi
25.02.2026
00:52
25.02.2026
01:01

Bloomberg, 'nin 'ye müdahalesi için kendisinin de hazırlık yaptığını öne süren bir haber yayımlayarak işgal edeceğini iddia etti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi habere ilişkin bir açıklama yayımlayarak Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini vurguladı.

Türkiye İran'ı işgal edecek ve mültecileri engelleyecek iddiası! Ankara'dan net tavır

Bloomberg'in Türkiye'nin ABD'nin İran'a müdahalesi halinde İran topraklarını işgal edeceği iddiası, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından "dezenformasyon" olarak nitelendirilerek yalanlandı.
Bloomberg, Türkiye'nin ABD'nin İran'a saldırması durumunda İran topraklarını işgal etme hazırlığında olduğunu iddia etti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaları "dezenformasyon" olarak niteledi.
DMM, Türkiye'nin komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösterdiğini belirtti.
Açıklamada, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için sürekli önlemler aldığı vurgulandı.
Kamuoyuna, doğrulanmamış iddialara itibar etmeyip resmi kurum açıklamalarını dikkate alma çağrısı yapıldı.
Türkiye İran'ı işgal edecek ve mültecileri engelleyecek iddiası! Ankara'dan net tavır

'TÜRKİYE İRAN TOPRAKLARINI İŞGAL EDECEK' İDDİASI

DMM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın ve yayın organlarında yer alan “ABD’nin ’a saldırması durumunda Türkiye’nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı” yönündeki iddialar içermektedir.

Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır.

Türkiye İran'ı işgal edecek ve mültecileri engelleyecek iddiası! Ankara'dan net tavır

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."

https://x.com/dmmiletisim/status/2026411554820792415?s=20

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Anlaşma mümkün ama diplomasi önceliği şart
