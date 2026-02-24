CIA'den İranlılara Farsça çağrı: Ülkenizin bilgilerini bizimle paylaşın

ABD ile İran arasında askeri ve siyasi gerilim devam ederken ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), tartışma konusu olacak bir çağrı yaptı.

CIA, kurumla iletişime geçmek isteyen İranlılara yönelik Farsça bir açıklamayla yaptığı sosyal medya paylaşımında sanal ortam üzerinden güvenli yollardan CIA ile iletişime geçme yöntemlerine ilişkin tavsiyeler verildi.

BİLGİ PAYLAŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER DE AÇIKLANDI

Kurum, iletişime geçmek isteyen kişilere öncelikle kapsamlı güvenlik önlemleri almaları çağrısında bulundu. Bu kapsamda, ofis bilgisayarı ya da kişisel telefonlar yerine yeni ve tek kullanımlık bir cihaz tercih edilmesi önerildi. Ayrıca, ekran ve çevrim içi faaliyetlerin çevredeki kişiler tarafından görülme riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

CIA, bunun yanı sıra güvenilir bağlantı yöntemlerinin tercih edilmesi, gizlilik ayarlarının titizlikle yapılandırılması ve bağlantı güvenliğini artıran ek özelliklerin etkinleştirilmesine yönelik çeşitli önerilerde bulundu.

ÇİN İÇİN DE ÇAĞRI YAPILMIŞTI

CIA, bu ayın başlarında benzer bir paylaşımda da Çinli askeri yetkililere iş birliği çağrısında bulunarak kurumla güvenli yollardan iletişime geçilmesine yönelik tavsiyeler vermişti.