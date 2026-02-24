Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

CIA'den İranlılara Farsça çağrı: Ülkenizin bilgilerini bizimle paylaşın

İran'a yönelik hem anlaşma hem de saldırı açıklamaları eksik olmayan ABD bu kez istihbarat kurumuyla bir hamle yaptı. CIA, Farsça bir paylaşım yaparak İranlılara "Bizimle iş birliği yapın" mesajı verdi.

CIA'den İranlılara Farsça çağrı: Ülkenizin bilgilerini bizimle paylaşın
IHA
24.02.2026
24.02.2026
ABD ile arasında askeri ve siyasi gerilim devam ederken ABD Merkezi Teşkilatı (), tartışma konusu olacak bir çağrı yaptı.

CIA, kurumla iletişime geçmek isteyen İranlılara yönelik Farsça bir açıklamayla yaptığı sosyal medya paylaşımında sanal ortam üzerinden güvenli yollardan CIA ile iletişime geçme yöntemlerine ilişkin tavsiyeler verildi.

BİLGİ PAYLAŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER DE AÇIKLANDI

Kurum, iletişime geçmek isteyen kişilere öncelikle kapsamlı önlemleri almaları çağrısında bulundu. Bu kapsamda, ofis bilgisayarı ya da kişisel telefonlar yerine yeni ve tek kullanımlık bir cihaz tercih edilmesi önerildi. Ayrıca, ekran ve çevrim içi faaliyetlerin çevredeki kişiler tarafından görülme riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

CIA'den İranlılara Farsça çağrı: Ülkenizin bilgilerini bizimle paylaşın

CIA, bunun yanı sıra güvenilir bağlantı yöntemlerinin tercih edilmesi, gizlilik ayarlarının titizlikle yapılandırılması ve bağlantı güvenliğini artıran ek özelliklerin etkinleştirilmesine yönelik çeşitli önerilerde bulundu.

ÇİN İÇİN DE ÇAĞRI YAPILMIŞTI

CIA, bu ayın başlarında benzer bir paylaşımda da Çinli askeri yetkililere iş birliği çağrısında bulunarak kurumla güvenli yollardan iletişime geçilmesine yönelik tavsiyeler vermişti.

