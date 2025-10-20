Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

CIA '51. Bölge' için sessizliğini 58 yıl sonra bozdu, ortaya bu görüntüler çıktı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), 58 yılın ardından dünyanın en gizemli askeri üssü 51. Bölge hakkındaki sessizliğini bozdu. Yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerle, uzaylıların neye benzeyebileceğine dair ürkütücü görseller ortaya çıktı.

CIA '51. Bölge' için sessizliğini 58 yıl sonra bozdu, ortaya bu görüntüler çıktı
Berrak Arıcan Baş
20.10.2025
20.10.2025
ABD hükümeti, seneler boyunca uzaylı yaşamına dair derin bilgilerin olduğu öne sürülen 51. Bölge hakkında yorum yapmaktan kaçındı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı () ise 58 yılın ardından sessizliğini bozdu. Son teknolojisi de kullanılarak yapılan araştırmalar gün yüzüne çıktı. CIA'in bu hamlesinin ardından Daily Express US'in haberinde, askeri üste bulunduğu öne sürülen uzaylıların neye benzeyebileceğine dair görüntüler ortaya çıktı.

CIA '51. Bölge' için sessizliğini 58 yıl sonra bozdu, ortaya bu görüntüler çıktı

DÜNYEVİ MODA TRENDLERİNE UYAN UZAYLILAR

Dijital olarak oluşturulan görsellerde, büyük başlı, iri gözlü varlıklar bulunuyor. İlginç olan ise yapay zeka yorumlarında bazı uzaylıların dünyevi moda trendlerini benimsemesi. Nevada güneşinden korunmak amacıyla popüler pilot güneş gözlükleri takan uzaylılar tasvir edildi. Yapay zeka üreticisi, orta ila uzun beyaz saçlı ve pilot tarzı güneş gözlüklü uzaylıları hayal etti.

CIA '51. Bölge' için sessizliğini 58 yıl sonra bozdu, ortaya bu görüntüler çıktı

'DÜNYA DIŞI OTOYOL'

1955 yılında Lockheed U-2 uçağı üzerinde uçuş testleri yapmak amacıyla ABD Hava Kuvvetleri ve CIA tarafından satın alınan 51. Bölge uzun seneler ABD hükümeti tarafından inkar edildi. 2014 yılına kadar hava üssünün varlığı doğrulanmadı. Bu sebeple ortaya birçok teori çıktı.

CIA '51. Bölge' için sessizliğini 58 yıl sonra bozdu, ortaya bu görüntüler çıktı

Bazıları, Area 51'de bulunan uzaylıların insanlara benzediğini ve ABD Hava Kuvvetleri'nin üniformalarına benzer üniformalar giydiğini bile ileri sürdü. Bir dönem bir grup insan Nevada üssüne baskın düzenlemek amacıyla toplandı. Yaklaşık 1500 kişilik grup, polis tarafından engellendi. Bölgede çok fazla UFO görüldüğü iddiası üzerine de 'Dünya Dışı Otoyol' nitelendirmesi yapıldı.

CIA '51. Bölge' için sessizliğini 58 yıl sonra bozdu, ortaya bu görüntüler çıktı

ABD'NİN GİZLİLİK PERDESİ

Psikoloji uzmanı David Ludden, Area 51'e olan süregelen takıntının, ABD Hükümeti'nin onlarca yıldır farkında olmadan sürdürdüğü perdesinden kaynaklandığını belirtiyor. Ludden, Nevada hava üssünde yürütülen gizli çalışmanın, şüphecileri bile içinde ne sırlar yattığı konusunda merakta bıraktığını ifade etti.

CIA '51. Bölge' için sessizliğini 58 yıl sonra bozdu, ortaya bu görüntüler çıktı

Time dergisine konuşan Trump, ise 51. Bölge hakkında, "Bir bakıma bu bir komplo, çünkü gizli bir alan. Hükümet aslında bizim bilmemizi istemediği bir şey yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

CIA '51. Bölge' için sessizliğini 58 yıl sonra bozdu, ortaya bu görüntüler çıktı
