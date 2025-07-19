51. Bölge'nin eski çalışanlarından şok itiraf:

Bir grup ABD Hava Kuvvetleri gazisi, çok gizli bir üs olan 51. Bölge'deki 'görünmez bir düşmanın' kendilerini nasıl kanser yaptığına dair bildiği şeyleri kamuoyuna açıkladı.

Daily Mail'in haberine göre, gizli bir bölge olan ve 51. Bölge'ye ev sahipliği yapan Nevada Test ve Eğitim Alanı'nın (NTTR) eski güvenlik görevlileri, ABD hükümetinin kendilerine ihanet ettiğini ve haberleri olmadan ölüm cezası verdiğini iddia ettiler.

İddialarının temeli, NTTR'nin 1970'lerde, bölgede yıllarca nükleer testlerden kaynaklanan radyasyonla kirlenmiş bir araziye inşa edildiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili. Ancak 1975 tarihli ABD Enerji Araştırma ve Geliştirme İdaresi'ne ait rapor, askeri gizli projelerin bölgede durdurulmasının 'ulusal çıkarlar açısından yanlış' olacağını da belirtiyordu.

1983-1987 yılları arasında NTTR'de çalışan eski Hava Kuvvetleri Çavuşu David Crete, meslektaşlarından 490'ından fazlasının, bu gizli tesiste görev yaptıktan sonra ciddi hastalıklardan öldüğünü söyledi. Durumu daha da kötüleştiren ise, ABD Gaziler İşleri Bakanlığı'nın, hayatta kalan gazilerin 51. Bölge yakınlarında radyasyona maruz kaldığını kanıtlayamadıkları için tıbbi bakım taleplerini reddetmesi.

51. BÖLGE ÇALIŞANLARININ DESTEKLENMESİNİ İSTİYORLAR

"Beynimde atrofi var. Beynimin sol tarafı küçülüyor ve ölüyor. O kadar da kötü değil. Ben sağlıklı olanlardan biriyim" diyen Crete, nisan ayında ABD Temsilciler Meclisi Gazi İşleri Komitesi'nde 51. Bölge gazilerini destekleyecek bir yasa çıkarılması için lobi faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Arkadaşlarının çoğunda emekli olduktan sonra çok sayıda tümör oluştuğunu açıklayan Crete, radyasyonun ailelerine de geçtiğini söyledi. "Eşim üç kez düşük yaptı. Birlikte çalıştığım adamlardan birinin karısı yedi kez düşük yaptı" ifadelerini kullandı.