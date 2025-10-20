Uzaylıların insanlarla neden iletişim kurmadığı ortaya çıktı! NASA sebebini açıkladı

Bilim dünyası, Fermi Paradoksu olarak bilinen "Neden galakside teknoloji kullanan dünya dışı medeniyetlere (ETC) dair bir kanıt yok?" sorusuna yeni bir cevap getirdi. Uzaylıların sanıldığı gibi üstün varlıklar olmadığı, bizimkine benzer ekipmanlar kullandıkları ve basitçe insanları tespit edemedikleri öne sürülüyor.

Independent'in haberine göre, paradoksu açıklamak için şimdiye dek pek çok girişimde bulunuldu. Drake denklemine göre, bizimle temas kurabilecek kadar yakın ve yetenekli çok sayıda medeniyetin olması gerekiyor. Denklem, akıllı yaşamla karşılaşma şansını tahmin etmeye çalışıyor ve bunun olasılığını yüksek görüyor.

"GALAKSİMİZDE AZ SAYIDA MEDENİYET VAR"

Ancak NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görev yapan Dr. Robin Corbet, Samanyolu'nda az sayıda sayıda medeniyet olduğunu öne süren bir teori ortaya attı. Corbet'e göre, "hiçbiri büyük ölçekli astro-mühendislik başaracak teknoloji seviyelerine ulaşamadı veya böyle bir arzuya sahip değil."

Dr. Corbet, ETC'lerin diğer medeniyetlerle temas kurmak için yüksek güçlü sinyaller veya sondalar gönderebileceğini, ancak devasa bir güç gerektireceğini ve cevap almanın milyonlarca, hatta milyarlarca yıl süreceğini belirtti.

Böylesi bir teknolojiyi çalıştırmak için motivasyonun düşük olması, uzaylıların bizimle temas kurma çabasından vazgeçmiş olabileceği anlamına geliyor. Yani kısacası insanlarla iletişime geçmeye "değmez" diye düşünüyor olabilirler. Ayrıca Corbet galakside makul sayıda ETC varsa Dünya'nın "ziyaret etmek için pek de ilginç bir yer olmadığını" söyledi.

IPHONE 17 YERİNE IPHONE 42

Bilim insanı, ETC'lerin diğer gezegenlerden görülebilen güçlü ve uzun süreli sinyaller gönderebileceğini ve böylece kendilerini ortaya çıkarabileceklerini söyledi. Ancak ETC'ler, tespit edilmelerini sağlayacak "süper bilim düzeyine yaklaşamadıkları" için bu gerçekleşmedi.

The Guardian'a konuşan Corbet, durumu şöyle açıkladı:

"Fikir şu; onlar daha gelişmişler, ama çok da fazla değil. iPhone 17 yerine iPhone 42'ye sahip olmak gibi. Işık hızından daha hızlı değiller, karanlık enerji veya karanlık madde ya da kara deliklere dayalı makineleri yok. Yeni fizik kanunlarını kullanmıyorlar."